МВД решило прекратить уголовное преследование Голунова

МВД приняло решение прекратить уголовное преследование Ивана Голунова

Решение МВД объясняется недоказанностью его участия в преступлении, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на его руководителя Владимира Колокольцева.

Министр указал, что решение о прекращении уголовного преследования принято «по результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз».

«Сегодня он (Голунов — РБК) будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты», — сказал министр.

Колокольцев также отметил, что материалы расследования из подразделения собственной безопасности по этому делу направлены в Следственный комитет. Задерживавшие Голунова полицейские на время проверки отстранены от работы.

Также министр пообещал ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об увольнении начальника ГУ МВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина.