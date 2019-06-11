Матвиенко заявила о недоверии к силовикам из-за нарушений в деле Голунова

Матвиенко заявила о недоверии к силовикам из-за нарушений в деле Голунова

Глава Совета Федерации призвала провести самое тщательное расследование по делу журналиста «Медузы», обвиняемого в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере и помещенного под домашний арест

Валентина Матвиенко (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нарушения, допущенные в рамках дела Ивана Голунова, вызывают недоверие к правоохранительным органам, передает ТАСС.

«Уже озвучены факты допущенных ошибок, нарушений. Они, конечно же, вызывают недоверие к следственным органам, что, на мой взгляд, самое плохое в этой истории», — сказала Матвиенко журналистам, отметив, что задержание вызвало большой общественный резонанс, для которого были основания.

По словам Матвиенко, действия силовиков при задержании журналиста вызывают много вопросов.

«Либо это непрофессионализм, либо это головотяпство, либо это провокация, даже не знаю, как это назвать», — заявила она (цитата по «РИА Новости»).