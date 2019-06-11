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Преследование Ивана Голунова ,  
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Матвиенко заявила о недоверии к силовикам из-за нарушений в деле Голунова
Глава Совета Федерации призвала провести самое тщательное расследование по делу журналиста «Медузы», обвиняемого в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере и помещенного под домашний арест
Валентина Матвиенко (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нарушения, допущенные в рамках дела Ивана Голунова, вызывают недоверие к правоохранительным органам, передает ТАСС.

«Уже озвучены факты допущенных ошибок, нарушений. Они, конечно же, вызывают недоверие к следственным органам, что, на мой взгляд, самое плохое в этой истории», — сказала Матвиенко журналистам, отметив, что задержание вызвало большой общественный резонанс, для которого были основания.

По словам Матвиенко, действия силовиков при задержании журналиста вызывают много вопросов.

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«Либо это непрофессионализм, либо это головотяпство, либо это провокация, даже не знаю, как это назвать», — заявила она (цитата по «РИА Новости»).

Спикер Совфеда пообещала взять расследование дела под контроль верхней палаты парламента.

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Редакция РБК — о задержании Ивана Голунова

Специального корреспондента издания «Медуза» Голунова задержали в центре Москвы 6 июня. В полиции утверждают, что при себе у журналиста были запрещенные вещества, а затем наркотики нашли и в его квартире. Сам Голунов уверяет, что наркотики ему подбросили. На суде он рассказал, что перед арестом получал угрозы из-за расследования о столичном похоронном бизнесе и связях с ним сотрудников УФСБ по Москве и Московской области.

Адвокат журналиста Сергей Бадамшин сообщил журналистам, что эксперты не обнаружили на вещдоках по делу отпечатков пальцев Голунова, а на смывах с его рук — следов запрещенных препаратов.

Задержание Голунова вызвало широкий общественный резонанс, в защиту журналиста проведено множество одиночных пикетов, в его поддержку выступил ряд коллег, общественных деятелей, музыкантов и других публичных персон. Журналист «Новой газеты» и муниципальный депутат столичного района Хамовники Илья Азар заявил о намерении провести 12 июня марш в поддержку Голунова. Планируется, что шествие начнется в полдень у станции метро «Чистые пруды», его участники планируют пройти до здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38.

Власти Москвы заявили о намерении обратиться по поводу марша в прокуратуру, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что такой марш может стать «препятствием для праздничной атмосферы».

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Журналист Иван Голунов в Никулинском суде. Фоторепортаж

Автор: Евгений Калюков
Теги: Валентина Матвиенко
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