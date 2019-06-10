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Преследование Ивана Голунова ,  
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Кремль отказался комментировать дело Голунова
Владимира Путина проинформировали об уголовном деле в отношении спецкорра «Медузы» еще в пятницу, в ходе ПМЭФ, сообщил Дмитрий Песков
Фото: Владислав Шатило / РБК

Кремль не может комментировать уголовное дело, открытое в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

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«Кремль не может прокомментировать уголовное дело Голунова. Могу лишь сказать о деле было доложено в Петербурге еще в пятницу президенту. Было доложено о том, что это весьма резонансное дело», — сказал Песков.

Песков также напомнил, что Кремль не может комментировать уголовные дела. «Но, учитывая что оно весьма резонансное, Кремль будет следить», — добавил Песков.

Отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают тот факт, что из 8 фотографий, опубликованных МВД как фото с места обыска в квартире Голунова, только одна оказалась впоследствии действительно из его квартиры, Песков отметил, что в Кремле не могут руководствоваться никакой информацией, кроме той, что поступает по линии МВД.

По его словам, в Кремле также «обратили внимание на те исправления». «Исходим из того, что остаются на повестке дня ряд вопросов, которые нуждаются в прояснении», — отметил Песков.

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Пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова и задержания. Фоторепортаж

Пресс-секретарь президента отказался отвечать на вопрос о том, подорвал ли инцидент с публикацией этих фотографий доверие Кремля к МВД.

«Я не считаю себя в праве отвечать на этот вопрос. Скажем так, нужно предоставлять необходимые объяснения ошибок. Ошибка возможна, везде работают люди. Ошибки допускают и журналисты, главное потом их признавать и объяснять, как они получились», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, как в Кремле намерены реагировать на сообщения о нарушениях в ходе задержания журналиста (в частности, о том, что к задержанному 13 часов не допускали адвоката), Песков отметил, что «функции по реагированию на нарушения в ходе работы таких ведомств выполняет генпрокуратура», и в Кремле «нет сомнения, то что она будет выполнять свои функции».

«Это конкретное дело породило некоторые вопросы, даже не некоторые, а большое количество вопросов. Мы это видим, тщательно фиксируем. Делать обобщающие выводы о недоверии системы было бы неправильно», — заявил Песков.

Полиция задержала специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова 6 июня, однако известно об этом стало только на следующий день. Правоохранительные органы заявили, что наркотики были обнаружены у журналиста при личном обыске, а также в ходе обыска у него дома. 8 июня по решению Никулинского суда Голунова поместили под домашний арест.

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10 июня адвокат журналиста Дмитрий Джулай сообщил РБК, что на смывах с ладоней рук и на ногтях корреспондента «Медузы» Ивана Голунова не нашли следов наркотических веществ. Сам Голунов свою вину отрицает и говорит, что наркотики ему подбросили. Преследование он связывает с расследованием связей сотрудников ФСБ с рынком похоронных услуг, которым журналист занимался в последнее время.

Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс: у здания столичного главка полиции на Петровке, 38 состоялась серия одиночных пикетов, которые на следующий день продолжились у здания Никулинского суда, в поддержку журналиста высказались многие общественные деятели.

Авторы: Полина Химшиашвили, Наталья Демченко
Теги: Дмитрий Песков, Иван Голунов
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