Голунов после освобождения назвал фантастикой поддержку в свой адрес

После освобождения Иван Голунов выразил надежду, чтобы никто не оказался в такой же ситуации, как он. Это будет лучшей компенсацией по его уголовному делу, заявил журналист у здания ГСУ МВД по Москве

Иван Голунов (в центре) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Сразу после выхода из ГСУ МВД по Москве журналист Иван Голунов ответил на вопросы журналистов, передает корреспондент РБК.

«Спасибо всем огромное за поддержку. Я за то, чтобы справедливость восторжествовала, уголовное дело было прекращено и чтобы никто не оказался в такой ситуации, в которой оказался я», — сказал журналист. «Все нормально, мне надо немножко прийти в себя. Мне надо очень много работать, чтобы оправдать ваше доверие, вашу веру в меня», — добавил он.

Видео: Максим Солопов / РБК

На вопрос о том, будет ли он добиваться компенсации, журналист ответил, что не знает. Голунов сказал, что у него «никогда мысли не было, что это может произойти со мной». «Компенсацией моего морального ущерба будет то, если такое больше никогда не будет происходить ни с кем», — добавил он.

Журналист заявил, что продолжит свою работу: «Буду проводить расследования, потому что мне нужно оправдать доверие тех, кто меня поддерживал». «Это какая-то фантастика», — сказал он.