Заявление редакций «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК о деле Голунова

Три ведущих деловых издания выступили с совместным заявлением в связи с делом журналиста Ивана Голунова, обвиненного в попытке сбыта наркотиков. Первые полосы в печатных версиях изданий впервые будут сделаны в единой стилистике

6 июня по подозрению в покушении на сбыт и производство наркотиков был задержан специальный корреспондент отдела расследований издания «Медуза» Иван Голунов.

Мы приветствуем выбор судом более адекватной, чем заключение в СИЗО, меры пресечения Ивану Голунову.

Вместе с тем мы не считаем представленные следствием доказательства виновности Ивана Голунова убедительными, а обстоятельства его задержания вызывают большие сомнения в том, что при проведении следственных действий не было нарушено законодательство.

Мы не исключаем, что задержание и последующий арест Голунова связаны с его профессиональной деятельностью.