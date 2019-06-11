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Microsoft $145 (+9,69%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
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AMD $40 (+23,84%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
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Преследование Ивана Голунова ,  
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Колокольцев решил уволить генералов МВД из-за дела Голунова
Полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова, отстранят от работы. Глава МВД также будет ходатайствовать перед Путиным об отстранении нескольких высокопоставленных московских полицейских

Следственный комитет займется материалами внутреннего расследования МВД по делу Ивана Голунова, заявил глава МВД Владимир Колокольцев. Полицейские, задержавшие журналиста, отстранены от работы, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД России направлены в Следственный комитет Российской Федерации для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших гражданина. На период проверки они отстранены от исполнения служебных обязанностей», — заявил министр.

Генерал-майор полиции Андрей Пучков, начальник УВД по западному округу Москвы, может быть уволен. Об этом Колокольцев будет ходатайствовать перед президентом, заявил он. Также он обратится к Путину с просьбой уволить генерал-майора Юрия Девяткина — начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве.

Колокольцев добавил, что уверен в необходимости защиты прав любого гражданина «независимо от профессиональной принадлежности».

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МВД решило прекратить уголовное преследование Голунова

Уголовное расследование в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова было прекращено полицией из-за недоказанности его участия в совершении преступления.

Незадолго до этого глава Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что нарушения, допущенные в рамках дела Ивана Голунова, вызывают недоверие к правоохранительным органам. «Либо это непрофессионализм, либо это головотяпство, либо это провокация, даже не знаю, как это назвать», — оценила она действия правоохранительных органов.

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Алексей Макаркин С вещдоками — на выход: чем может обернуться для силовиков дело Голунова

О задержании специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова стало известно 7 июня утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста были найдены свертки с запрещенными веществами. Сообщалось также о найденных в его квартире наркотических веществах и весах. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест.

Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили, а также сообщил об угрозах, которые поступали в его адрес. В «Медузе» уголовное преследование Голунова связали с его профессиональной деятельностью.

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Что не так в деле Ивана Голунова: главные вопросы к следствию

В деле было множество нарушений. В частности, журналисту не давали связаться с адвокатом и сообщить о задержании родственникам, из восьми опубликованных МВД фотографий, сделанных, как сообщалось, в квартире Голунова, только одна оказалась сделана действительно там. Остальные фотографии были сделаны по другим адресам.

В полиции это объяснили ошибкой сотрудника главка и организовали служебную проверку.

Позднее стало известно, что экспертизе не удалось обнаружить следов запрещенных веществ ни в смывах с рук журналиста, ни в его моче.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Следственный комитет, Владимир Колокольцев
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