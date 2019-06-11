Колокольцев решил уволить генералов МВД из-за дела Голунова

Полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова, отстранят от работы. Глава МВД также будет ходатайствовать перед Путиным об отстранении нескольких высокопоставленных московских полицейских

Следственный комитет займется материалами внутреннего расследования МВД по делу Ивана Голунова, заявил глава МВД Владимир Колокольцев. Полицейские, задержавшие журналиста, отстранены от работы, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД России направлены в Следственный комитет Российской Федерации для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших гражданина. На период проверки они отстранены от исполнения служебных обязанностей», — заявил министр.

Генерал-майор полиции Андрей Пучков, начальник УВД по западному округу Москвы, может быть уволен. Об этом Колокольцев будет ходатайствовать перед президентом, заявил он. Также он обратится к Путину с просьбой уволить генерал-майора Юрия Девяткина — начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве.

Колокольцев добавил, что уверен в необходимости защиты прав любого гражданина «независимо от профессиональной принадлежности».