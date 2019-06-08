Голунов заявил об угрозах из-за расследования о похоронном бизнесе

В зале суда журналист Иван Голунов сообщил, что получал угрозы из-за расследования о похоронном бизнесе. Об этом сообщает корреспондент РБК.

По его словам, в расследовании упоминаются сведения о связях силовиков из управления ФСБ по Москве и Московской области с этим бизнесом.Также журналист напомнил, что в мае 2018 года в редакции издания Daily Storm, также писавшем о нарушениях в сфере похоронных услуг прошли обыски.

Главный редактор Daily Storm Анастасия Кашеварова тогда также сообщала РБК, что действия силовиков связаны с материалом про ритуальные услуги, который был опубликован в ноябре 2017 года.

8 июня журналисту Ивану Голунову предъявили обвинение по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере). Своей вины он не признает.