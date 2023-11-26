Кремль выразил надежду на «расширенное участие» Еревана в работе ОДКБ

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Кремль рассчитывает, что Армения вернется к «расширенному участию» в работе Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент интервью показали в эфире телеканала «Россия 1».

ОДКБ, по словам Пескова, сохраняет свою востребованность и все страны-участницы организации поддерживают необходимость ее дальнейшего укрепления и развития этого блока.

«Поэтому мы надеемся, что именно таким путем мы пойдем дальше, и надеемся, что и наши армянские друзья тоже все-таки со временем возобновят свой подход в пользу расширенного участия в организации», — сказал он.

Отдельные страны, по словам Пескова, пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, России известно об их попытках вытеснить Москву из региона. Однако никто, кроме нее, не в состоянии играть там роль гаранта мира и стабильности, подчеркнул пресс-секретарь.

В Минске 23 ноября прошел саммит глав государств — членов организации. Представителей Армении на нем не было: премьер-министр Никол Пашинян отказался от участия в мероприятии, спикер армянского парламента Ален Симонян и глава МИДа Арарат Мирзоян также не поехали на саммит.

Ранее в этом году Ереван отказался от участия в двух учениях совместно с ОДКБ. Армянская сторона также отозвала своего представителя при организации.

Пашинян заверял, что Армения «не готовит почву» для выхода из ОДКБ, а дает себе и блоку время для размышлений над дальнейшими шагами. Для того чтобы сделать выводы, нужна «последовательная работа», отмечал он. В мае премьер допускал приостановку участия Армении в ОДКБ из-за отсутствия реакции организации на просьбы прислать мониторинговую миссию.

Российско-армянские отношения ухудшились после того, как Азербайджан установил контроль над Нагорным Карабахом и распустил проармянское правительство. До этого Ереван обвинял Азербайджан в блокировке Лачинского коридора — единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах и Армению, а российских миротворцев — в невыполнении обязательств. После начала боевых действий в республике Пашинян заявил, что российские миротворцы, находящиеся в регионе, могли пресечь действия Баку еще заранее. Москва обвинения отвергла.

Замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян 23 ноября подтвердил, что вопрос о выходе страны из ОДКБ не стоит на повестке «на данный момент».

МИД России не раз отмечал, что Москва считает Ереван своим союзником. В Кремле также выражали надежду, что тот не изменит векторов внешней политики и останется последователем ОДКБ. Пашинян после этого заявил, что Армения продолжает считать Россию дружественной страной.