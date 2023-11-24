Пашинян заявил, что продолжает считать Россию дружественной страной
Ереван считал и считает Россию дружественной страной и сделает все возможное для выстраивания отношений на основе взаимного уважения, заявил премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопросы граждан.
«Мы как считали, так и считаем Россию дружественной страной», — цитирует премьера News.am. Он подчеркнул, что даже в отношениях между дружественными странами бывают вопросы, которые требуют решения.
«Мы будем делать все, чтобы наши отношения с Россией строились на принципах взаимного уважения и учета взаимных интересов, а также уважения суверенитета, независимости», — заключил он.
Российско-армянские отношения ухудшились после того, как Азербайджан установил контроль над Нагорным Карабахом и распустил проармянское правительство. Тогда Пашинян заявил, что российские миротворцы, находящиеся в регионе, могли пресечь действия Баку еще до их начала. Москва обвинения отвергла.
В середине ноября премьер заявил, что Армения «не готовит почву» для выхода из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а дает себе и блоку время для размышлений над дальнейшими шагами.
В 2023 году Ереван отказался от участия в двух учениях совместно с ОДКБ, а в сентябре отозвал своего представителя при организации. В том же месяце Пашинян заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа. В ноябре 2023 года премьер и спикер парламента Ален Симонян отказались ехать на саммит ОДКБ 23 ноября в Белоруссии.
МИД России не раз отмечал, что Москва считает Армению своим союзником.
Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом
Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен
Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов
Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ
Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии
Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью
Навигаторы по цифровым решениям
Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году
Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию
Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами