Пашинян заявил, что продолжает считать Россию дружественной страной

Никол Пашинян (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Ереван считал и считает Россию дружественной страной и сделает все возможное для выстраивания отношений на основе взаимного уважения, заявил премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопросы граждан.

«Мы как считали, так и считаем Россию дружественной страной», — цитирует премьера News.am. Он подчеркнул, что даже в отношениях между дружественными странами бывают вопросы, которые требуют решения.

«Мы будем делать все, чтобы наши отношения с Россией строились на принципах взаимного уважения и учета взаимных интересов, а также уважения суверенитета, независимости», — заключил он.

Российско-армянские отношения ухудшились после того, как Азербайджан установил контроль над Нагорным Карабахом и распустил проармянское правительство. Тогда Пашинян заявил, что российские миротворцы, находящиеся в регионе, могли пресечь действия Баку еще до их начала. Москва обвинения отвергла.

В середине ноября премьер заявил, что Армения «не готовит почву» для выхода из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а дает себе и блоку время для размышлений над дальнейшими шагами.

В 2023 году Ереван отказался от участия в двух учениях совместно с ОДКБ, а в сентябре отозвал своего представителя при организации. В том же месяце Пашинян заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа. В ноябре 2023 года премьер и спикер парламента Ален Симонян отказались ехать на саммит ОДКБ 23 ноября в Белоруссии.

МИД России не раз отмечал, что Москва считает Армению своим союзником.