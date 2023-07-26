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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Армения отказалась от учений ОДКБ по ликвидации аварии на ядерном объекте

Армения отказалась от учений ОДКБ «Скала-2023» по ликвидации аварии на ядерном объекте
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
МЧС Белоруссии примет учения ОДКБ по ликвидации аварии на ядерном объекте. Ереван отказался направить свои подразделения в республику, сославшись на их занятость
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС

Армения не примет участия в учениях спасательных служб ОДКБ «Скала-2023», которые запланированы в Белоруссии на начало сентября, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МВД Армении.

Причиной такого решения стала «профессиональная загруженность сотрудников спасательной службы МВД».

Темой учений должна стать ликвидация последствий аварии на ядерном объекте. «Я надеюсь, это никогда не пригодится, но хочешь мира — готовься к войне. Перефразируя на наш спасательный язык, хочешь быть успешным в ликвидации чрезвычайной ситуации, готовься к ее ликвидации», — заявил глава белорусского МЧС Вадим Синявский.

Устав ОДКБ подразумевает совместные меры в случае угрозы безопасности, в том числе коллективную оборону. После столкновений между азербайджанской и армянской армиями в прошлом сентябре Ереван обратился за помощью к организации, но та лишь выступила против решения проблемы силовым путем. После этого отношения между Арменией и ОДКБ стали напряженными.

В январе власти Армении отказались проводить на своей территории маневры организации «Нерушимое братство-2023», назвав их нецелесообразными.

Руководство ОДКБ заверило, что понимает мотивы Еревана, а российский министр обороны Сергей Шойгу назвал важным, чтобы Армения все-таки участвовала в учениях. «Мы заинтересованы в установлении мира и делаем все возможное для стабилизации обстановки в Закавказье», — утверждает он.

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Армянский премьер Никол Пашинян в ноябре 2022 года не стал подписывать совместную декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ из-за отсутствия политической оценки «агрессии Азербайджана» против суверенитета Армении. Он объяснял: Баку оправдывает свои действия тем, что опасается совместных действий Москвы и Еревана, но так как российская сторона происходящее не комментирует, то выходит, что «военное присутствие России в Армении не только не гарантирует безопасность республики, но и, наоборот, создает угрозы безопасности». Пашинян допустил, что Армения вовсе выйдет из ОДКБ, а в Совбезе республики признали, что участие в ОДКБ создает определенные проблемы.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова призывала Пашиняна «понимать всю опасность манипулирования словами». Тот в ответ напомнил о разном статусе с ней, несмотря на уважение и дружбу с Россией. Пашинян подчеркнул, что представитель министерства «не может комментировать то, что я говорю, а может только принимать к сведению, что я говорю».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Армения ОДКБ МЧС совместные учения отказ
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