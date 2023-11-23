Кремль выразил надежду на сохранение Армении как союзника

Вид на Ереван (Фото: Christian Charisius / Global Look Press)

Россия надеется, что Армения не меняет векторы своей внешней политики и остается союзником и стратегическим партнером Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент интервью репортер показал в своем телеграм-канале.

«Мы надеемся, что Армения не меняет векторы своей внешней политики, Армения остается нашим союзником, нашим партнером стратегическим — и в двустороннем плане, и в плане взаимодействия в многосторонних форматах. Будем дальше с ними разговаривать», — сказал он.

В Кремле сожалеют, что на саммите ОДКБ нет армянских представителей, добавил Песков.

Премьер Армении Никол Пашинян отказался от участия в саммите ОДКБ, который проходит в Минске 23 ноября. Кремль выразил сожаление в связи с этим решением, отметив, что такие встречи являются «очень хорошим поводом для обмена мнениями, сверки часов». Ехать на мероприятие отказался и спикер парламента Армении Ален Симонян.

Ранее в 2023 году Ереван отказался от участия в двух учениях совместно с ОДКБ. Армянская сторона также отозвала своего представителя при организации.

Пашинян заверил, что Ереван «не готовит почву» для выхода из ОДКБ, а дает себе и блоку время для размышлений над дальнейшими шагами. Для того чтобы сделать выводы, нужна «последовательная работа», считает он. В мае Пашинян допускал приостановку участия Армении в ОДКБ из-за отсутствия реакции организации на просьбы прислать мониторинговую миссию.

Замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян 23 ноября подтвердил, что вопрос о выходе страны из ОДКБ не стоит на повестке «на данный момент». МИД России не раз отмечал, что Москва считает Армению своим союзником.