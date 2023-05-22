Пашинян допустил выход Армении из ОДКБ

Никол Пашинян (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Армения пока не приняла решения на счет участия в совместных учениях Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Киргизии, так как у Еревана сложилось впечатление, что организация «уходит из Армении», заявил премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции, передает 168.am

«Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Ереван зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении. Я бы не сказал, что вопрос снят с повестки дня, пока есть вопрос, который нужно обсудить, этот вопрос обсуждается, верно? Постоянно обсуждается, приедет мониторинговая группа в Армению или нет, почему она не приедет, мы прозрачно об этом говорим. Не исключаю, что Армения может де-юре принять решение о приостановлении или заморозке членства в ОДКБ», — сказал он.

В это случае, по словам Пашиняна, если Ереван придет к выводу, что ОДКБ больше не действует в Армении, то де-юре статус члена организации будет мешать обсуждать вопросы безопасности с другими странами. «Конечно, такие возможности были, но закрытие этих возможностей объяснялось в основном тем, что Армения была членом ОДКБ. Говорили, что вы член ОДКБ, что нам с вами обсуждать?» — заявил Пашинян.

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