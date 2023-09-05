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Армения отозвала постпреда в ОДКБ и назначила его послом в Нидерландах

Армения отозвала постпреда в ОДКБ и назначила его послом в Нидерландах
Ереван перевел постпреда в ОДКБ на другую должность, указа о назначении его преемника пока нет. Никол Пашинян ранее допустил выход из организации, так как та «уходит из Армении». Кремль заверял, что Россия не уйдет из страны
Виктор Биягов
Виктор Биягов (Фото: paodkb.org)

Президент Армении Ваагн Хачатурян отозвал Виктора Биягова с должности постоянного и полномочного представителя республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В указе главы государства говорится, что решение принято по представлению премьер-министра Никола Пашиняна. Распоряжения о назначении нового постпреда пока нет.

Двумя другими указами Хачатурян назначил Биягова постоянным представителем Армении в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и послом в Нидерландах.

Бывшего посла республики в Нидерландах Тиграна Балаяна назначили руководителем посольства в Бельгии, а также главой армянского представительства в ЕС.

Биягов был постпредом Армении в ОДКБ с 2018 года. РБК направил запрос в МИД Армении.

ОДКБ была создана в 1992 году. Кроме Армении в нее входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В организации состояли Азербайджан, Грузия и Узбекистан, но покинули ее ряды.

Пашинян в ноябре 2022 года не стал подписывать совместную декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ из-за отсутствия политической оценки «агрессии Азербайджана» против суверенитета Армении. Речь шла о столкновениях на границе двух стран в 2021 и 2022 годах, в результате чего Баку занял около 140 кв. км армянской территории, говорил он. Со слов Пашиняна, азербайджанская сторона оправдывает свои действия тем, что опасается совместных действий Москвы и Еревана, но «военное присутствие России в Армении не только не гарантирует безопасность республики, но и, наоборот, создает угрозы безопасности».

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Весной Пашинян говорил, что, по мнению Еревана, ОДКБ не реагирует на просьбы прислать мониторинговую миссию; таким образом, складывается впечатление, что организация «уходит из Армении». Премьер допустил, что страна может приостановить членство в ней. В Совбезе республики тогда же заявили, что участие в ОДКБ создает «определенные проблемы» для Армении, но не ограничивает возможности для сотрудничества с разными странами.

3 сентября Пашинян в интервью La Repubblica заявил, что Россия «отдаляется» от Южного Кавказа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков с этим утверждением не согласился. «Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, так что никуда она уходить не может. Из Армении уходить Россия не может», — сказал он. Комментируя слова Пашиняна о возможном выходе из ОДКБ, Песков говорил, что Москва будет продолжать диалог с Ереваном.

Пашинян недоволен реакцией России на блокировку Лачинского коридора, единственной дороги из Армении в непризнанный Нагорный Карабах. Дорога заблокирована с середины декабря 2022 года. Сначала ее перекрыли азербайджанцы, представившиеся экоактивистами, затем Баку установил на ней свой КПП. Власти Армении обвинили Азербайджан в организации блокады, Баку обвинения отвергает.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Армения ОДКБ ОЗХО Нидерланды Никол Пашинян
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