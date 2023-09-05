Армения отозвала постпреда в ОДКБ и назначила его послом в Нидерландах

Армения отозвала постпреда в ОДКБ и назначила его послом в Нидерландах

Ереван перевел постпреда в ОДКБ на другую должность, указа о назначении его преемника пока нет. Никол Пашинян ранее допустил выход из организации, так как та «уходит из Армении». Кремль заверял, что Россия не уйдет из страны

Виктор Биягов (Фото: paodkb.org)

Президент Армении Ваагн Хачатурян отозвал Виктора Биягова с должности постоянного и полномочного представителя республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В указе главы государства говорится, что решение принято по представлению премьер-министра Никола Пашиняна. Распоряжения о назначении нового постпреда пока нет.

Двумя другими указами Хачатурян назначил Биягова постоянным представителем Армении в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и послом в Нидерландах.

Бывшего посла республики в Нидерландах Тиграна Балаяна назначили руководителем посольства в Бельгии, а также главой армянского представительства в ЕС.

Биягов был постпредом Армении в ОДКБ с 2018 года. РБК направил запрос в МИД Армении.

ОДКБ была создана в 1992 году. Кроме Армении в нее входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В организации состояли Азербайджан, Грузия и Узбекистан, но покинули ее ряды.

Пашинян в ноябре 2022 года не стал подписывать совместную декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ из-за отсутствия политической оценки «агрессии Азербайджана» против суверенитета Армении. Речь шла о столкновениях на границе двух стран в 2021 и 2022 годах, в результате чего Баку занял около 140 кв. км армянской территории, говорил он. Со слов Пашиняна, азербайджанская сторона оправдывает свои действия тем, что опасается совместных действий Москвы и Еревана, но «военное присутствие России в Армении не только не гарантирует безопасность республики, но и, наоборот, создает угрозы безопасности».

Весной Пашинян говорил, что, по мнению Еревана, ОДКБ не реагирует на просьбы прислать мониторинговую миссию; таким образом, складывается впечатление, что организация «уходит из Армении». Премьер допустил, что страна может приостановить членство в ней. В Совбезе республики тогда же заявили, что участие в ОДКБ создает «определенные проблемы» для Армении, но не ограничивает возможности для сотрудничества с разными странами.

3 сентября Пашинян в интервью La Repubblica заявил, что Россия «отдаляется» от Южного Кавказа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков с этим утверждением не согласился. «Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, так что никуда она уходить не может. Из Армении уходить Россия не может», — сказал он. Комментируя слова Пашиняна о возможном выходе из ОДКБ, Песков говорил, что Москва будет продолжать диалог с Ереваном.

Пашинян недоволен реакцией России на блокировку Лачинского коридора, единственной дороги из Армении в непризнанный Нагорный Карабах. Дорога заблокирована с середины декабря 2022 года. Сначала ее перекрыли азербайджанцы, представившиеся экоактивистами, затем Баку установил на ней свой КПП. Власти Армении обвинили Азербайджан в организации блокады, Баку обвинения отвергает.