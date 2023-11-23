МИД Армении заявил об отсутствии на повестке вопроса о выходе из ОДКБ
На повестке Армении не стоит вопрос о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян, передает «Sputnik Армения».
Так он прокомментировал слова депутата Госдумы России Константина Затулина о возможности вывода из Армении из ОДКБ и ЕАЭС.
«На данном этапе, на данный момент в нашей повестке таких вопросов нет», — сказал Сафарян. Он признал, что между Ереваном и Москвой есть разногласия по некоторым вопросам, но тем не менее между странами сохраняются рабочие отношения.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что Ереван «не готовит почву» для выхода из ОДКБ, а дает себе и блоку время для размышлений над дальнейшими шагами. По его словам, для того чтобы сделать выводы, нужна «последовательная работа».
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