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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Глава МИД Армении отказался приехать на заседание ОДКБ в Минске

Глава МИД Армении Мирзоян не поедет на заседание ОДКБ в Белоруссии
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Арарат Мирзоян
Арарат Мирзоян (Фото: Thomas Trutschel / PHOTOTHEK / Global Look Press)

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не поедет в Минск на заседания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые пройдут 22–23 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.

«Арарат Мирзоян отметил, что не сможет принять участие в намеченном на 22 ноября в Минске совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ», — говорится в сообщении МИДа.

Пашинян заявил, что Армения не готовится к выходу из ОДКБ
Политика
Никол Пашинян (в центре)

В мае 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможном выходе Армении из ОДКБ. Он пояснил, что организация не реагировала на просьбы прислать мониторинговую миссию в республику во время обострения армяно-азербайджанского конфликта и эта организация «уходит из Армении».

Также Пашинян отказался от участия в саммите ОДКБ 23 ноября. В Кремле выразили сожаление в связи с этим, отметив, что такие встречи являются «очень хорошим поводом для обмена мнениями». Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Пашиняну «не торопиться, не принимать поспешных решений, а серьезно обдумывать следующие шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию».

20 ноября генсекретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов сообщил, что Армения попросила партнеров по организации снять с повестки документ о помощи Еревану. Тасмагамбетов отметил, что, хотя все остальные союзники поддержали решение помочь, армянская сторона «не выражала никакого своего интереса к этому документу».

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Теги
Армения МИД ОДКБ Белоруссия

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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