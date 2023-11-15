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Пашинян заявил, что Армения не готовится к выходу из ОДКБ

Никол Пашинян: Армения не готовит почву для выхода из ОДКБ
Ереван «не готовит почву» для выхода из ОДКБ, не участвуя в мероприятиях организации, но дает себе и блоку время для размышления над дальнейшими шагами, заявил Пашинян. Он отказался участвовать во встрече глав ОДКБ в ноябре
Никол Пашинян (в центре)
Никол Пашинян (в центре) (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Армения «не готовит почву» для выхода из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а дает себе и блоку время для размышлений над дальнейшими шагами, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в парламенте. Так он прокомментировал решение не участвовать в заседании ОДКБ, которое запланировано на конец ноября.

По словам Пашиняна, Армения ищет других партнеров в сфере безопасности, но «об изменениях стратегической политики не собирается заявлять до тех, пока не объявили или не приняли решение покинуть ОДКБ».

Премьер заявил, что ОДКБ «не отреагировала должным образом на вызовы безопасности Армении»: «Де-юре ОДКБ отказывается зафиксировать зону своей ответственности в Армении. Это может означать, что мы в этих условиях, храня молчание, можем разделить мировоззрение, которое может угрожать территориальной целостности и суверенитету Армении», — объяснил армянский премьер (цитата по News.am).

Как сказал Пашинян, Ереван не отказывался от миссии ОДКБ, но требовал уточнить, «что в их представлении является Арменией». «ОДКБ не сделала этого. Мы не можем принять такую миссию, потому что получается, что размытое представление об Армении мы легитимизируем и таким образом легитимизируются и вторжения Азербайджана», — добавил он.

Пашинян объяснил, почему Армения не выходит из ОДКБ
Политика
Никол Пашинян

Пашинян в ноябре 2022 года не стал подписывать совместную декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ из-за отсутствия политической оценки «агрессии Азербайджана» против суверенитета Армении. Речь шла о столкновениях на границе двух стран в 2021 и 2022 годах, в результате чего Баку занял около 140 кв. км армянской территории, говорил он.

В мае Пашинян допустил, что Армения может приостановить членство в ОДКБ. Он заявил, что, по мнению Еревана, ОДКБ не реагирует на просьбы прислать мониторинговую миссию; таким образом, складывается впечатление, что организация «уходит из Армении».

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В 2023 году Ереван отказался от участия в двух учениях совместно с ОДКБ. В сентябре армянская сторона отозвала своего представителя при организации.

В том же месяце Пашинян заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа. «Однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет», — отметил премьер-министр. В Кремле не согласились с его утверждением, подчеркнув, что «Россия является абсолютно неотъемлемой частью этого региона, так что никуда уходить не может». Москва считает Армению своим союзником, подчеркивали в российском МИДе.

В конце октября Пашинян заявил, что Армения остается в ОДКБ, так как сверяет позиции с другими членами и не хочет недопонимания. Для того чтобы сделать выводы, нужна «последовательная работа», отметил он.

Кремль выразил сожаление из-за отказа Пашиняна участвовать в заседании ОДКБ, которое запланировано на 26 ноября в Минске. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Пашиняну «не торопиться, не принимать поспешных решений, а серьезно обдумывать следующие шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию», рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

ОДКБ была создана в 1992 году. Кроме Армении в нее входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В организации состояли Азербайджан, Грузия и Узбекистан, однако позднее они отказались от членства.

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Никол Пашинян ОДКБ Армения
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении

1 июня 1975 года
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