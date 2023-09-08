МИД России выразил протест из-за «недружественных шагов» Армении

Вагаршак Арутюнян (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Посол Армении Вагаршак Арутюнян вызван в МИД России, ему выражено жесткое представление на фоне «недружественных» действий Еревана, и передана нота протеста, сообщает пресс-служба МИДа.

«Руководством Армении в последние дни предпринята серия недружественных шагов, включая запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев супруги Премьер-министра A.В.Акопян с передачей гумпомощи киевскому нацистскому режиму, проведение на армянской территории военных учений с участием США», — говорится в сообщении.

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