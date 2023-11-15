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Лукашенко отреагировал на отказ Пашиняна пропустить встречу ОДКБ

Лукашенко предложил Пашиняну «серьезно обдумывать» шаги по дезинтеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна принять участие в заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил, что Пашиняну стоит серьезно обдумывать возможные шаги по дезинтеграции. Об этом сообщила агентству «БелТА» пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

По ее словам, белорусский лидер спокойно отнесся к решению армянского премьера не приезжать на сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ, которую планируют провести в Минске 23 ноября. «Президент понимает, что это дело руководителя любого государства. Приглашение было адресовано премьер-министру Армении так же, как и другим главам государств», — сказала Эйсмонт.

Также Лукашенко предложил Пашиняну «не торопиться, не принимать поспешных решений, а серьезно обдумывать следующие шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию», добавила пресс-секретарь белорусского президента.

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Никол Пашинян

В Кремле выразили сожаление, что Никол Пашинян не сможет принять участие в заседании ОДКБ. «Подобные встречи являются очень хорошим поводом для обмена мнениями, сверки часов», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пашинян допустил, что Армения может выйти из ОДКБ, в мае 2023 года. Он говорил, что по мнению Еревана, ОДКБ не реагирует на просьбы прислать мониторинговую миссию в республику (речь шла о конфликте с Азербайджаном); таким образом, складывается впечатление, что организация «уходит из Армении».

В октябре он заявил, что Армения остается в ОДКБ, так как сверяет позиции с другими членами и не хочет недопонимания. «Мы находимся на этапе обсуждения вопросов, потому что мы не хотим, чтобы в ОДКБ неправильно поняли нас по какому-либо вопросу, и мы не хотим, чтобы мы неправильно поняли ОДКБ», — сказал Пашинян.

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Персоны
Александр Лукашенко Белоруссия Никол Пашинян Армения ОДКБ
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении

1 июня 1975 года
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