Спикер парламента Армении отказался ехать на саммит ОДКБ в Минске
Спикер парламента Армении Ален Симонян отказался ехать на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет 23 ноября в столице Белоруссии. Его слова приводит «Sputnik Армения».
«В декабре есть мероприятие, я тоже не буду участвовать. У Армении нет решения по поводу выхода из организации, но считаю мое участие в сложившейся ситуации неуместным», — сказал спикер.
На вопрос журналистов, поедет ли Симонян в Белоруссию для участия в мероприятии ОДКБ, он спросил в ответ: «Что мне там делать?»
Спикер добавил, что партнерам по организации «понятны причины неучастия» армянских представителей на саммите.
В мае 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможном выходе страны из ОДКБ. Он отметил, что организация не отреагировала на просьбы прислать мониторинговую комиссию во время обострения армяно-азербайджанского конфликта и подчеркнул, что это ОДКБ «уходит из Армении».
21 ноября глава МИД Армении Арарат Мирзоян отказался ехать в Минск на заседания ОДКБ, причину он не объяснил. Пашинян также отказался ехать на саммит организации.
В Кремле надеются на продолжение работы Армении в рамках организации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление, что Пашинян решил не ехать на заседание ОДКБ в Белоруссии.
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