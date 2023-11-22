 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Спикер парламента Армении отказался ехать на саммит ОДКБ в Минске

Спикер парламента Армении Симонян отказался ехать на заседание ОДКБ в Белоруссии
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Ален Симонян
Ален Симонян (Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости)

Спикер парламента Армении Ален Симонян отказался ехать на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет 23 ноября в столице Белоруссии. Его слова приводит «Sputnik Армения».

«В декабре есть мероприятие, я тоже не буду участвовать. У Армении нет решения по поводу выхода из организации, но считаю мое участие в сложившейся ситуации неуместным», — сказал спикер.

На вопрос журналистов, поедет ли Симонян в Белоруссию для участия в мероприятии ОДКБ, он спросил в ответ: «Что мне там делать?»

Спикер добавил, что партнерам по организации «понятны причины неучастия» армянских представителей на саммите.

В ОДКБ рассказали о просьбе Армении снять с повестки документ о помощи
Политика
Имангали Тасмагамбетов и Александр&nbsp;Лукашенко

В мае 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможном выходе страны из ОДКБ. Он отметил, что организация не отреагировала на просьбы прислать мониторинговую комиссию во время обострения армяно-азербайджанского конфликта и подчеркнул, что это ОДКБ «уходит из Армении».

21 ноября глава МИД Армении Арарат Мирзоян отказался ехать в Минск на заседания ОДКБ, причину он не объяснил. Пашинян также отказался ехать на саммит организации.

Читайте на РБК Pro
Почему недвижимость в Дубае может оказаться плохой инвестицией
Работа до обморока: как миллиардер Марк Андриссен изменил свою жизнь в 50
Уран на максимумах за 15 лет: что будет дальше и как на этом заработать
Компании в России рекордно подняли зарплаты. Почему вы этого не заметили

В Кремле надеются на продолжение работы Армении в рамках организации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление, что Пашинян решил не ехать на заседание ОДКБ в Белоруссии. 

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Армения ОДКБ саммит

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
Международный уголовный суд назвал дату полноправного членства Армении
Политика
Пашинян заявил, что Армения не готовится к выходу из ОДКБ
Политика
Лукашенко отреагировал на отказ Пашиняна приехать на встречу ОДКБ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 96,26 (-0,4) Инвестиции, 21 ноя, 17:52 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 87,87 (-0,63) Инвестиции, 21 ноя, 17:52
Спутник, игры, умный дом: как выбрать ТВ-приставку. Карточки РБК и Триколор, 15:22
В работе «ВКонтакте» произошел сбой Технологии и медиа, 15:19
Путин объявил 2024 год в России годом семьи Политика, 15:17
ХАМАС сообщил, когда начнется режим прекращения огня Политика, 15:16
ЛДПР передала мандат исключенного Власова экс-депутату Кулиевой Политика, 15:16
Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО блогера Аяза Шабутдинова Бизнес, 15:12
Почему к нам «прилипают» теории заговора, легенды и фальшивые новости Pro, 15:11
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Путешествия, работа без начальника и репетиторство: как это совместить РБК и ВТБ, 15:11
Юрта, чак-чак и глэмпинг: что стоит попробовать в Татарстане РБК и LADA, 15:09
В Bernstein спрогнозировали сохранение Binance статуса крупнейшей биржи Крипто, 15:08
МВД объявило в розыск бывшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Политика, 15:08
Путин предложил продлить мораторий на проверки бизнеса еще на год Бизнес, 15:07
Средний сын Кости Цзю завоевал первый чемпионский титул Спорт, 14:59
Почему новый грузовик «Валдай 8» стал лучше РБК и Газ, 14:58