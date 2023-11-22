Спикер парламента Армении отказался ехать на саммит ОДКБ в Минске

Ален Симонян (Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости)

Спикер парламента Армении Ален Симонян отказался ехать на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет 23 ноября в столице Белоруссии. Его слова приводит «Sputnik Армения».

«В декабре есть мероприятие, я тоже не буду участвовать. У Армении нет решения по поводу выхода из организации, но считаю мое участие в сложившейся ситуации неуместным», — сказал спикер.

На вопрос журналистов, поедет ли Симонян в Белоруссию для участия в мероприятии ОДКБ, он спросил в ответ: «Что мне там делать?»

Спикер добавил, что партнерам по организации «понятны причины неучастия» армянских представителей на саммите.

В мае 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможном выходе страны из ОДКБ. Он отметил, что организация не отреагировала на просьбы прислать мониторинговую комиссию во время обострения армяно-азербайджанского конфликта и подчеркнул, что это ОДКБ «уходит из Армении».

21 ноября глава МИД Армении Арарат Мирзоян отказался ехать в Минск на заседания ОДКБ, причину он не объяснил. Пашинян также отказался ехать на саммит организации.

В Кремле надеются на продолжение работы Армении в рамках организации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление, что Пашинян решил не ехать на заседание ОДКБ в Белоруссии.