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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении обязательств

Пашинян: российские миротворцы не выполняют обязательства по Лачинскому коридору
Миротворцы, которые должны контролировать Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах и Армению, не выполнили свои обязательства, считает премьер-министр Армении. Дорогу в начале декабря перекрыли граждане Азербайджана
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российские миротворцы не выполняют свои обязательства по контролю за Лачинским коридором, считает премьер-министр Армении Никол Пашинян. Соответствующее заявление он сделал на заседании правительства, передает News.am.

По его словам, согласно шестому пункту трехстороннего соглашения от 2020 года, миротворцы должны обеспечивать беспрепятственное передвижение, а Азербайджан гарантирует это.

«На сегодняшний день это не воплощается в жизнь. Трехстороннее соглашение не исполняют также миротворцы. Конечно, это связано с действиями Азербайджана, но от этого смысл не меняется, потому что российские миротворцы ответственны за то, чтобы не допускать такого беззакония и, в частности, удерживать Лачинский коридор», — сказал Пашинян.

РБК направил запрос в Минобороны России.

Лачинский коридор расположен в Лачинском районе Азербайджана. Он представляет собой шестикилометровую трассу, которая соединяет Армению и Нагорный Карабах. Коридор создан Россией, Арменией и Азербайджаном в соответствии с трехсторонним заявлением о прекращении огня 2020 года, подписанным Ильхамом Алиевым, Николом Пашиняном и Владимиром Путиным в ночь на 10 ноября 2020 года.

В документе говорится, что дорога «остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации», а «Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях». Также стороны договорились, что в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, «с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута».

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12 декабря МИД Армении сообщил, что неизвестные из Азербайджана, представившиеся экоактивистами, заблокировали Лачинский коридор. Они требовали допуска на рудник, расположенный в этом районе, чиновников из Министерств экономики и экологии Азербайджана. Российское Минобороны позже заявило, что ведет переговоры с представителями Азербайджана о возобновлении движения гражданского автомобильного транспорта по Лачинскому коридору. МИД Азербайджана отверг обвинения Армении и заявил, что Лачинский коридор был перекрыт «не азербайджанскими протестующими, а миротворческим контингентом Российской Федерации, временно дислоцированным на территории Азербайджана».

Москва считает «голословные обвинения и провокационные действия в отношении российских миротворцев» недопустимыми и контрпродуктивными — «откуда бы они ни исходили», говорила ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова.

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Наталья Демченко Наталья Демченко, Грант Гетадарян Грант Гетадарян
При участии
Екатерина Костина
Армения Никол Пашинян миротворцы Россия карабахский конфликт
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