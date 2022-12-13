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Армения обратилась к миротворцам из-за блокировки Лачинского коридора

МИД Армении: Азербайджан заблокировал единственную дорогу между Карабахом и Арменией
МИД Армении обвинил Азербайджан в блокировании единственной дороги из Армении в Карабах. Власти непризнанной республики обратились к российским миротворцам. Поводом для обострения стал контроль над месторождением золота
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Группа неизвестных из Азербайджана, представившихся экоактивистами, заблокировала Лачинский коридор — единственную дорогу между Нагорным Карабахом и Арменией, сообщил армянский МИД.

«Утром 12 декабря 2022 года группа людей из Азербайджанской Республики, представившись активистами-экологами, установила палатки возле Шуши, заблокировав естественное и беспрепятственное движение в Лачинском коридоре, созданном Трехсторонним заявлением (Армении, России и Азербайджана. — РБК). Вследствие этих действий жители НК лишены права на свободное передвижение, Нагорный Карабах стоит перед непосредственной угрозой продовольственного и гуманитарного кризиса», — сказано в сообщении.

Как указали в МИДе, Баку грубо нарушил шестой пункт Трехстороннего заявления, согласно которому «Лачинский коридор находится под контролем российских миротворческих сил, а Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору».

Лачинский коридор расположен в Лачинском районе Азербайджана. Он представляет собой шестикилометровую трассу, которая соединяет Армению и Нагорный Карабах.

Азербайджанские активисты заявляют, что пришли требовать прекращения эксплуатирования природных ресурсов Нагорного Карабаха, которое они объявили незаконным. В частности, они грозят блокировать коридор до тех пор, пока азербайджанских официальных лиц не допустят для «инспекции» на золотой рудник. Протестующие также требуют, чтобы в район приехал командующий российским миротворческим контингентом генерал-майор Андрей Волков, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Совет безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) обратился к командованию российских миротворцев. «Совет безопасности принял решение направить письмо командованию российских миротворческих войск, дислоцированных в Республике Арцах, считая недопустимым закрытие коридора, что приведет к гуманитарной катастрофе в республике», — сказано в сообщении пресс-службы главы НКР Араика Арутюняна.

РБК направил запрос в Министерство обороны России.

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Очередное обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном продолжается с 10 декабря, когда, как сообщили в Баку, представители Министерств экономики и экологии Азербайджана прибыли на месторождение золота в Карабахе, однако «группа местных активистов» не допустила чиновников туда. В азербайджанском МИДе указали, что рудники входят в зону ответственности российских миротворцев и передали ноту российской стороне.

Нагорный Карабах — регион в восточной части Армянского нагорья, вместе с Равнинным Карабахом составляет историко-географическую область Карабах. На территории региона располагается непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР). Ее территория — около 11,5 тыс. кв. км, население — около 150 тыс. человек, большинство из них — этнические армяне.

На северо-востоке НКР расположены одни из самых богатых в регионе месторождений Гызылбулаг (золото) и Дамирли (Дрмбон, медь и молибден). После мирных договоренностей 2020 года контроль над рудниками перешел к Азербайджану. Ранее эти два рудника эксплуатировались крупнейшим налогоплательщиком Нагорного Карабаха, компанией Base Metals, которая в 2019 году единолично обеспечила 32% доходов республики.

6 октября в Праге состоялась трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В Анкаре после этого заявили, что Баку и Ереван достигли договоренностей о принципиальных пунктах мирного договора.

31 октября в Сочи прошла встреча Пашиняна, Алиева и Путина. В совместном заявлении по итогам переговоров стороны отметили важность пребывания российских миротворцев в Карабахе. Армяне и азербайджанцы обязались отказаться от применения силы, однако уже в ноябре снова обвинили друг друга в обстрелах. 9 декабря Пашинян вновь предложил Путину обсудить урегулирование карабахского вопроса. По словам Пашиняна, в Ереване наблюдают рост напряженности в зоне ответственности российских миротворцев. Накануне, 12 декабря, Путин и Пашинян созвонились и обсудили вопросы, касающиеся реализации договоренностей лидеров Москвы, Баку и Еревана. «Особое внимание уделено обеспечению безопасности на армяно-азербайджанской границе, а также проектам по восстановлению транспортно-логистических и торгово-экономических связей в Закавказье», — отметили в Кремле. Незадолго до этого состоялся разговор Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева. 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Нагорный Карабах Армения миротворцы Азербайджан
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