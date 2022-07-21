Более половины врачей призвали вновь прививаться от COVID
О победе над пандемией говорить еще рано, следует продолжать соблюдение защитных мер, в частности носить маски, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию и проходить вакцинацию, считают более половины российских врачей, следует из исследования «Россгосстрах Жизнь», с которым ознакомился РБК.
Опрос проводился с 24 июня по 10 июля среди 1490 врачей различных специальностей изо всех федеральных округов.
Четверть респондентов уверены, что опасность пандемии миновала, треть опрошенных также склоняются к такому мнению. 12% участвовавших в опросе врачей не смогли определиться со своим мнением по этому вопросу.
Эксперты указывают на рост заболеваемости коронавирусом в Европе, отмечая, что до России «европейские волны» COVID-19 доходят примерно через две недели. Первыми повышение уровня заражаемости ощущают крупные города, а оттуда вирус проникает в регионы, отметили специалисты.
Уровень заболеваемости коронавирусом в России снижался с февраля и достиг минимальных значений с начала пандемии в июне. С 1 июля Роспотребнадзор отменил все антикоронавирусные ограничения в стране, поскольку недельный показатель с зимы снизился более чем в 64 раза, а заболевание стало протекать в легкой форме в виде ОРЗ или бессимптомно.
Однако в июле суточное число случаев стало расти. К 10 июля коэффициент распространения COVID-19 — число человек, которых заразил один заболевший до ухода на самоизоляцию, — вырос до значения в 1,13 единицы, до максимума с 13 февраля. По данным оперативного штаба, в России за прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 30,2%, число госпитализаций увеличилось на 3,2%. 20 июля впервые с мая в России зафиксировали более 5,6 тыс. новых случаев заражения.
Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости увеличением в России доли новых, более заразных вариантов омикрон-штамма COVID-19, которые протекают в легкой форме. При этом 15 июля ведомство не видело причин для возвращения ограничений.
Однако уже 19 июля Роспотребнадзор сообщил, что в Москве выявили пять случаев заражения новым подвидом «кентавр» (BA.2.75), который впервые обнаружили в Индии. Опрошенные РБК вирусологи сочли его более заразным, чем предыдущие подвиды, однако указали, что он редко вызывает тяжелые заболевания.
Всемирная организация здравоохранения призвала все страны вернуться к масочному режиму. По данным ВОЗ, за последние шесть недель в Европейском регионе число новых случаев заражения коронавирусом утроилось, а на прошлой неделе было зарегистрировано около 3 млн новых случаев — это почти половина всех новых заражений в мире.
В Роспотребнадзоре заявили, что рост заболеваемости фиксируют во всех российских регионах. Росздравнадзор поручил региональным властям возобновить работу штабов по профилактике коронавируса.