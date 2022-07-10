Коэффициент распространения COVID в России достиг максимума с февраля

Коэффициент распространения коронавируса в России поднялся до максимального с 13 февраля значения в 1,13 единицы, пишет ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты на основе данных оперативного штаба.

Коэффициент распространения коронавируса отражает количество человек, которых успевает заразить один заболевший до ухода на самоизоляцию. Он вычисляется как отношение суммы количества случаев, выявленных за последние четыре дня, и суммы числа случаев за предыдущие четыре дня.

13 февраля — день, когда в России зарегистрировали рекордное число новых случаев заражения в сутки за всю историю пандемии. Тогда коронавирусом заразились 203 949 человек.

Заболеваемость сокращается, когда коэффициент опускается ниже единицы. Сейчас, пишет агентство, такой показатель можно наблюдать только в двух из десяти регионов, где ежедневно заражается больше всего человек: в Красноярском крае он составил 0,81, в Свердловской области — 0,99.

В Санкт-Петербурге коэффициент достигает 1,06, в Пермском крае — 1,09, в Московской области — 1,14, в Самарской — 1,15, в Воронежской — 1,16, в Ростовской — 1,28. Одни из самых высоких показателей остаются в Москве (1,62) и Нижегородской области (1,69).

Ранее, 1 июля, глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об отмене действующих в стране антиковидных ограничений, в том числе масочного режима и запрета на работу кафе и ресторанов в ночное время. Ведомство объяснило послабления стабильным снижением заболеваемости в течение четырех месяцев, но обещало вернуть ограничения, если эпидемиологическая обстановка ухудшится. 6 июля российский Минздрав разрешил возобновить плановую работу медицинских учреждений, перепрофилированных под пациентов с COVID. С 15 июля перестанут действовать последние ограничения при пересечении границы, в том числе наземным путем.

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Однако уже 6 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что за последние две недели заболеваемость коронавирусом в мире выросла на 30%.