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В России впервые с начала мая выявили более 5,6 тыс. заразившихся COVID

Коронавирус выявили у 5,6 тыс. россиян, схожие показатели врачи выявляли более двух месяцев назад, в начале мая. В последние недели в России растет число новых пациентов. Роспотребнадзор назвал ситуацию в целом стабильной
Фото: Николай Тугэн / ТАСС
Фото: Николай Тугэн / ТАСС

За последние сутки в России выявили 5685 заболевших COVID, это наибольший показатель с начала мая 2022 года. А после 21 мая показатель и вовсе не поднимался выше 5 тыс. заразившихся коронавирусом.

Госпитализированы были за последние 24 часа 1110 человек, оперативный штаб указывает, что это на 17% меньше, чем накануне. Выписаны из больниц 4317 человек.

Оперштаб за сутки зафиксировал смерти 37 человек, заразившихся коронавирусом.

Недельная заболеваемость коронавирусом в России выросла на 30%
Общество
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России в последние недели растет число ежедневно выявляемых случаев коронавируса. С 4 по 11 июля рост по сравнению с предыдущей неделей был на уровне 8,2%, показатель заболеваемости составил 15,46 на 100 тыс. населения.

На неделе с 11 по 18 июля этот же показатель равнялся 20,1 на 100 тыс. населения, он вырос в сравнении с предыдущей неделей на 30,2%.

В Роспотребнадзоре при этом назвали ситуацию с коронавирусом в России «в целом <...> стабильной». В ведомстве сообщили об увеличении доли новых подвариантов омикрон-штамма, которые легче передаются от человека к человеку. Вместе с тем болезнь этими подвариантами протекает легче, чем ранее выявленными «альфой» и «дельтой». «В связи с этим, по экспертным оценкам, риски резкого роста нагрузки на систему здравоохранения незначительны», — резюмировали в Роспотребнадзоре в середине июля.

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Эксперты оценили влияние пандемии на уровень жизни в регионах
Экономика
Фото:Дмитрий Ловецкий / AP

В ВОЗ вместе с тем призвали европейские страны усилить эпидемиологический надзор и принять защитные меры в связи с ростом числа заболевших COVID-19. В этом году ситуация похожа на ту, что была прошлым летом, когда региональное бюро организации объявило об очередной волне инфекции из-за дельта-штамма, сказал глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он добавил, что за последние шесть недель в европейском регионе утроилось количество новых пациентов с коронавирусом.

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