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Пандемия коронавируса ,  
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В России впервые выявили штамм COVID-19 «Кентавр»

Число госпитализаций по России за последние сутки выросло более чем вдвое. Заразились 4,2 тыс. человек
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Врачи обнаружили у пяти заболевших коронавирусом в Москве подвид «Кентавр», сообщила пресс-служба Роспотребнадзора на сайте.

«В базу VGARus также загружено пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 («Кентавр») штамма «омикрон». Забор материала датирован июлем. Материал отобран в Москве. У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет», — говорится в сообщении.

«Кентавр» — новый подвид штамма коронавируса «омикрон». Эта мутация коронавируса была обнаружена в Индии и по крайней мере в десяти других странах, включая Нидерланды, Австралию, Германию, Великобританию, США и Канаду.

В России выявили более 4,6 тыс. случаев COVID-19 впервые с конца мая
Общество
Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

За последние сутки число госпитализаций с коронавирусом в России достигло 1337 человек, что на 132,5% больше по сравнению с днем ранее. Об этом сообщил оперативный штаб в Telegram.

Врачи выявили 4,2 тыс. новых случаев заражения COVID-19 при 67 тыс. тестов. В Москве вирус нашли у 790 человек, в Санкт-Петербурге — у 521 жителя, а в Подмосковье — у 384.

Умерли 44 человека, выздоровели 4186 человек, на 65,4% больше, чем накануне.

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Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики
Общество

Накануне штаб сообщал о 4548 новых заболевших коронавирусом, 575 человек попали в больницы. Тогда умерли 35 человек, выздоровел 2531. По данным ведомства, на прошлой неделе показатель заболеваемости увеличился на 30%.

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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Жанна Антохина
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