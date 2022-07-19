Росздравнадзор поручил регионам активизировать вакцинацию от COVID-19
В России растет число заразившихся коронавирусом, и регионы должны возобновить работу по борьбе с COVID-19, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
По ее словам, несмотря на подъем заболеваемости, «не всего регионы принимают необходимые меры» для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19. В связи с этим глава ведомства поручила субъектам «возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения инфекции, активизировать вакцинацию населения и организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования».
Территориальные органы Росздравнадзора совместно с региональными властями должны проверить, есть ли у них запас необходимых лекарств и средств индивидуальной защиты, а также обеспечить необходимое количество пунктов для вакцинации населения.
В России с начала пандемии прошло пять волн COVID-19. Как следует из данных оперативного штаба, пик последней пришелся на 11 февраля, когда за сутки в стране выявили почти 204 тыс. новых случаев заражения. Затем суточная заболеваемость постепенно падала. С середины июня по первую декаду июля ежедневный показатель находился на уровне примерно 3 тыс. заразившихся, но затем вновь начал расти. Как сообщил оперативный штаб, за прошлую неделю среднероссийский показатель заболеваемости COVID-19 подскочил на 30% по сравнению с предыдущей.
В Роспотребнадзоре рост числа новых случаев связали с появлением новых штаммов коронавируса. Новые подварианты не приводят к более тяжелому течению заболевания, успокоила глава ведомства Анна Попова. Несмотря на это, в регионах должна быть высокая готовность к «вызовам» в связи с пандемией, предупредила она.