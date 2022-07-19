Росздравнадзор поручил регионам активизировать вакцинацию от COVID-19

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 57,15 (-0,73) Инвестиции, 18 июл, 16:22
Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 56,56 (-1,27) Инвестиции, 18 июл, 16:22
Девальвация штрафа: зачем актуализировать наказания для водителей Партнерский проект, 15:05
Верховный суд Белоруссии запретил работу ряда независимых профсоюзов Политика, 15:03
ФБР: более $42 млн было похищено через поддельные крипто-приложения Крипто, 15:03
На российском рубле появится Phallus duplicatus Финансы, 15:02
На бирже в Иране стартовали торги российским рублем Инвестиции, 14:54
Курс доллара упал ниже ₽55 впервые с 4 июля Инвестиции, 14:50
В СК начали проверку после смерти задержанного ФСБ ученого Колкера Общество, 14:46
«Вдох, выдох, надо почту проверить»: как успокоить ум во время медитации Pro, 14:45
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Рассеянный на улице: чем опасны пешеходы и велосипедисты со смартфонами Партнерский проект, 14:42
Клишас назвал Литву «живущей на подачки Европы» Политика, 14:38
«Ушла эпоха, Юдзуру суперзвезда». Реакция на завершение карьеры Ханю Спорт, 14:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:31
Канада отозвала запрос о переходе российской фигуристки Забияко Спорт, 14:30
Бей, беги или замри: 10 ошибок реагирования на ИТ-инциденты Pro, 14:29
Пандемия коронавируса ,  
0 

Росздравнадзор поручил регионам активизировать вакцинацию от COVID-19

Глава Росздравнадзора Самойлова: регионам нужно активизировать вакцинацию от коронавируса
Регионы должны возобновить работу штабов по профилактике распространения COVID-19 и проверить, есть ли у них нужные лекарства, заявили в Росздравнадзоре. За прошлую неделю показатель заболеваемости COVID-19 в стране вырос на 30%
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России растет число заразившихся коронавирусом, и регионы должны возобновить работу по борьбе с COVID-19, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

По ее словам, несмотря на подъем заболеваемости, «не всего регионы принимают необходимые меры» для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19. В связи с этим глава ведомства поручила субъектам «возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения инфекции, активизировать вакцинацию населения и организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования».

Территориальные органы Росздравнадзора совместно с региональными властями должны проверить, есть ли у них запас необходимых лекарств и средств индивидуальной защиты, а также обеспечить необходимое количество пунктов для вакцинации населения.

Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики
Общество

В России с начала пандемии прошло пять волн COVID-19. Как следует из данных оперативного штаба, пик последней пришелся на 11 февраля, когда за сутки в стране выявили почти 204 тыс. новых случаев заражения. Затем суточная заболеваемость постепенно падала. С середины июня по первую декаду июля ежедневный показатель находился на уровне примерно 3 тыс. заразившихся, но затем вновь начал расти. Как сообщил оперативный штаб, за прошлую неделю среднероссийский показатель заболеваемости COVID-19 подскочил на 30% по сравнению с предыдущей.

В Роспотребнадзоре рост числа новых случаев связали с появлением новых штаммов коронавируса. Новые подварианты не приводят к более тяжелому течению заболевания, успокоила глава ведомства Анна Попова. Несмотря на это, в регионах должна быть высокая готовность к «вызовам» в связи с пандемией, предупредила она.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Бей, беги или замри: 10 ошибок реагирования на ИТ-инциденты
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Рынок жилья стоит на паузе. Выгодны ли сейчас инвестиции в недвижимость
Статьи
Pro
Фото: Getty Images Мигранты ушли в курьеры. Почему строителям не найти работников
Инструкции
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффетт
Статьи
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images Как аудитория 50+ покупает и потребляет онлайн
Прогнозы
Pro
Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция
Инструкции
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
вакцинация COVID-19 регионы Росздравнадзор
Материалы по теме
Российские торговые центры подготовились к возможному возвращению масок
Общество
Попова спрогнозировала рост заболеваемости из-за новых омикрон-штаммов
Общество
В ВОЗ призвали все страны вернуться к масочному режиму
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter