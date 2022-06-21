В России впервые с весны 2020-го выявили 2,5 тыс. случаев заражения COVID
За последние сутки в России выявили ровно 2,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, 1,5 тыс. инфицированных были госпитализированы, сообщает оперативный штаб в Telegram.
Последний раз менее 2,6 тыс. зараженных в сутки фиксировали в апреле 2020 года: 13 апреля было зарегистрировано 2569 случаев.
За прошедшие сутки выздоровели 3440 больных, скончались 60 человек.
Более 200 заболевших выявили только в Санкт-Петербурге, более 100 — в Москве, Подмосковье и Волгоградской области. В четырех регионах не выявили ни одного зараженного.
Всего с начала пандемии число случаев инфицирования COVID-19 в России превысило 18,4 млн, умерли 380,5 тыс. человек. По данным Росстата, с начала пандемии по апрель 2022-го коронавирус (как основная причина смерти и как сопутствующее заболевание) привел к смерти более 800 тыс. человек.
При этом весной произошло снижение летальности от коронавируса: в апреле умерли 9,27 тыс. человек, у которых заражение было либо подтверждено, либо вероятно, в то время как годом ранее — почти 16 тыс. человек; по сравнению с мартом этого года смертность от COVID-19 и сопутствующих факторов снизилась в три раза, отмечал Росстат.
Хотя в России пока идет снижение заболеваемости, в некоторых других странах число зараженных коронавирусом вновь стало расти. Так, в Израиле, по словам министра здравоохранения Нахмана Эша, начинается новая волна из-за подвида омикрон-штамма BA.5, который заразнее предыдущих. Число инфицированных в стране растет с начала июня, оно увеличилось уже более чем в два раза, 20 июня выявили более 10 тыс. новых случаев.
При этом министр отметил, что ведомство не планирует возвращать серьезные ограничения, возможно только возобновление требования о ношении масок в закрытых помещениях.