В Роспотребнадзоре назвали рост заболеваемости COVID почти повсеместным

Фото: Виталий Тимкив / AP

Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости коронавирусом по всей стране в последние две недели, сообщил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, передает «РИА Новости».

«К сожалению, в последние две недели в России практически повсеместно, за исключением Дальнего Востока, отмечается рост заболеваемости, не такой взрывной, как был в декабре прошлого года», — сказал он.

Ученый указал не необходимость вакцинации от COVID-19, чтобы не допустить подъема заболеваемости осенью, который будет проходить параллельно с гриппом.

Уровень заболеваемости коронавирусом в России снижался с февраля и достиг минимальных значений с начала пандемии в июне. 1 июля Роспотребнадзор отменил все ковидные ограничения в стране, так как недельный показатель с зимы снизился более чем в 64 раза, а заболевание стало протекать в легкой форме в виде ОРЗ или бессимптомно.

Однако в июле суточное число случаев стало расти. К 10 июля коэффициент распространения коронавируса — число человек, которых заразил один заболевший до ухода на самоизоляцию, — вырос до значения в 1,13 единицы, до максимума с 13 февраля.

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Роспотребнадзор объяснил, что в России растет доля новых, более заразных вариантов омикрон-штамма COVID-19, которые протекают в легкой форме. 19 июля ведомство сообщило, что московские врачи выявили в Москве пять случаев заражения новым подвидом «Кентавр» (BA.2.75), который впервые обнаружили в Индии.

Всемирная организация здравоохранения призвала все страны вернуться к масочному режиму. Росздравнадзор поручил региональным властям возобновить работу штабов по профилактике коронавируса.

За последние сутки оперативный штаб выявил в России 5685 заболевших COVID, что стало максимальным показателем с начала мая 2022 года. В больницы попали 1110 человек, выздоровели 4317 россиян, умерли 37.

Уровень коллективного иммунитета, который отражает число переболевших в последние полгода, вакцинированных и ревакцинированных, упал до 14,3% при необходимых 80%.