Российские торговые центры подготовились к возможному возвращению масок

Пока обязательное ношение масок отменено, но владельцы торговых центров готовы вернуться к масочному режиму для посетителей в случае осложнения ситуации с коронавирусом

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Владельцы торговых центров, которые входят в Российский совет торговых центров (РСТЦ) пока не вернули в обязательное ношение масок, но продумывают этот вопрос, рассказал РБК президент РСТЦ Дмитрий Москаленко. «Следим за эпидемиологической ситуацией», — добавил он.

Среди членов РСТЦ — «Корпорация А.Н.Д.» (Торговые центры «Смоленский пассаж», «Калужский» и другие), «Ташир» (сеть торговых центров «Рио», «Ереван Плаза», Avenue South-West и другие), Ingka Centres (торговые центры «Мега).

В пресс-службе торгово-развлекательного комплекса «Остров мечты» рассказали РБК, что поддерживают меры эпидемической безопасности. В ближайшее время в ТРК начнут транслировать призывы для посетителей о ношении масок.

«На территории крытой части «Острова Мечты» площадью 300 тыс. кв. м. сохраняются усиленные меры по дезинфекции входных групп, всех контактных поверхностей и оборудования, в кафе и ресторанах сохраняются навесные и напольные дезинфекторы, а также дозаторы для антисептика. На этапе запуска — объявления для громкоговорителей об использовании масок.

«Остров Мечты» также поддерживает опцию бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты у турникетов при входе в парк развлечений. Во всех зонах, где располагаются очереди на аттракционы, установлены и продолжат работу на постоянной основе рециркуляторы с УФ-лампами для очистки воздуха», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе группы «Ташир» сообщили, что внимательно следят за ситуацией, и в случае, если власти примут нормативные акты по борьбе с коронавирусной инфекцией, будут соблюдать все предписанные требования по безопасности. В «Ташире» подчеркнули, что сейчас в торговых комплексах группы нет объявлений о рекомендации ношения масок.

Пресс-служба группы ТЭН (в нее входит сеть торгово-развлекательных центров «Город», ТРЦ «Облака», ТЦ «Л-154», а также ТРЦ «Косно парк») сообщила, что компания выполняет все требования Роспотребнадзора. «Масочный режим был отменен 15 марта, однако мы продолжаем рекомендовать нашим посетителям соблюдать социальную дистанцию, в комплексах регулярно проводится дезинфекционная обработка контактных поверхностей. В случае выхода новых указов об антиковидных мерах, наши ТРЦ готовы к соблюдению всех требований к информированию населения», — заявили в ТЭН.

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Пункты вакцинации в комплексах, находящихся под управлением группы, пока не работают. «Мы очень надеемся, что благодаря сознательности населения и заботе друг о друге нам удастся избежать массовых социальных ограничений», — заключили в пресс-службе.

В начале июля в России отменили все коронавирусные ограничения, включая масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. В ведомстве объяснили решение тем, что показатели по заболеваемости стабильно снижались последние четыре месяца.

Однако в последние недели число случаев заражения и госпитализаций начали расти как в России, так и по всему миру. В России 15 июля выявили 4457 случаев заражения COVID-19, что почти на 10% больше, чем накануне, чем днем ранее. В стране уже второй день подряд фиксируют более 4 тыс. случаев, хотя до этого более месяца не было такого количества инфицированных.

Как в России развивается эпидемия коронавируса Динамика ежедневно выявляемых новых случаев заражения и регистрация летальных случаев Источники: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом, заявления официальных лиц Данные по России i

Специалисты и Всемирная организация здравоохранения связывают это с распространением новых подвариантов штамма «омикрон». Об этом говорила и главный санитарный врач Анна Попова, отмечая в то же время, что пока эти варианты штаммы не так опасны для граждан. «С появлением новых подвариантов штамма «омикрон» мы увидим рост количества новых случаев, что сейчас наблюдается в столице, но новые подварианты не приводят к более тяжелому течению заболевания, к увеличению количества занятых коек», — рассказывала она.

13 июля глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус обратился к властям всех стран и рекомендовал вновь вернуться к масочному режиму и массово вакцинации. Цель — достичь уровня 70% провакцинированных от населения. В России, по данным оперштаба, сейчас коллективный иммунитет составляет немногим более 14%. В Роспотребнадзоре, однако, пока не видят необходимости для возврата к ковид-ограничениям на федеральном уровне. Ведомство считает, что пока что решения могут приниматься по каждому региону отдельно в зависимости от ситуации.

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки. Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом Данные по России i

Власти Москвы и Санкт-Петербурга уже рекомендовали жителям вернуться к ношению масок. В Москве оперштаб объяснил, это решение тем, что в столице распространяется новый подвариант штамма «омикрон».