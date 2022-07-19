ВОЗ призвала прививаться и носить маски из-за волны COVID в Европе
Странам Европы следует усилить эпидемиологический надзор и принять защитные меры из-за роста заболеваемости COVID-19, заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
В этом году ситуация похожа на ту, что была прошлым летом, когда региональное бюро ВОЗ объявило об очередной волне коронавируса из-за дельта-штамма SARS-CoV-2, сказал он. Однако сейчас речь идет о продолжающейся волне, которая вызвана вариантами омикрон-штамма BA.2 и BA.5. «Причем каждая доминирующая сублиния «омикрона» демонстрирует явные преимущества в передаче по сравнению с ранее циркулировавшими вирусами», — указал Клюге.
По данным ВОЗ, за последние шесть недель в Европейском регионе число новых случаев заражения COVID-19 утроилось, сказал Клюге. На прошлой неделе было зарегистрировано около 3 млн новых случаев — это почти половина всех новых заражений в мире. Организация фиксирует и рост уровня госпитализаций, который, как она ожидает, продолжится осенью, когда откроются школы, а люди вернутся из отпусков, предупредил глава бюро.
На этом фоне региональное бюро ВОЗ решило представить осенне-зимнюю стратегию в отношении COVID-19 и других респираторных вирусов. «Стратегия призывает страны возобновить усилия по смягчению последствий и быть готовыми реагировать на возросшую нагрузку на системы здравоохранения», — сообщил Клюге. Она предусматривает:
- увеличение охвата населения вакцинацией;
- введение второй бустерной дозы детям в возрасте пяти лет и старше, и тем, кто имеет ослабленный иммунитет;
- призывы носить маски в помещениях и в общественном транспорте;
- проветривание в школах, офисах, транспорте и других многолюдных закрытых помещениях.
По данным ВОЗ, по состоянию на вечер 18 июля общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире за сутки увеличилось на 377 тыс. В России зафиксировали 4,2 тыс. новых случаев инфицирования; в стране также обнаружили у пяти заболевших подвид «Кентавр» (BA.2.75) омикрон-штамма.
«Я обеспокоен тем, что число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти, что создает дополнительную нагрузку на перегруженные системы здравоохранения и на медицинских работников», — заявил на прошлой неделе глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус Он призвал все страны мира вернуться к масочному режиму.