Роспотребнадзор сообщил о росте доли более заразных вариантов «омикрона»

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В России растет доля новых, более заразных вариантов омикрон-штамма коронавируса, однако они протекают в менее тяжелой форме, чем штаммы «альфа» и «дельта», поэтому введение каких-либо ограничений не требуется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании, передает пресс-служба ведомства.

«За последние две недели к линии BA.1 геноварианта «Омикрон» отнесено 3,8% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 — 56,13%, к линиям BA.4/BA.5 — 38,86% к геноварианту «Дельта» — 1,21%», — сообщили в пресс-службе.

Вариант BA.1, согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — это первый вид «омикрона», от которого произошли все остальные формы. Его обнаружили в ноябре 2021 года в ЮАР и Ботсване, затем он начал распространяться по миру. BA.2 — это так называемый «стелс-омикрон». Он более заразен, чем предыдущий штамм, однако на тяжесть течения заболевания мутация не повлияла. BA.4 выявили в апреле 2022 года в Бельгии и других странах, он отличается большей заразностью. BA.5, как и его предшественник, более эффективно распространяется среди людей и уходит от иммунного ответа.

За прошедшую неделю (с 4 по 10 июля) в России зарегистрировали более 22,6 тыс. случая заражения COVID-19. Показатель заболеваемости составил 15,46 на 100 тыс. населения, что на 8,2% выше, чем на прошлой неделе, и на 6% выше, чем в среднем за последние четыре недели.

В середине июня заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сказал, что в России доля заражений «омикроном» подтипа BA.2 составляет порядка 95%. Спустя месяц их доля упала, а вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев допустил, что в будущем варианты BA.4 и BA.5 могут полностью вытеснить предыдущие.

1 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об отмене действующих в стране антиковидных ограничений, в том числе масочного режима и запрета на работу кафе и ресторанов в ночное время. Ведомство объяснило послабления стабильным снижением заболеваемости в течение четырех месяцев, но обещало вернуть ограничения, если эпидемиологическая обстановка ухудшится. В то же время в ВОЗ предупредили 6 июля, что за две недели заболеваемость коронавирусом выросла на 30% по всему миру.

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