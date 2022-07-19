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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусологи оценили опасность нового варианта COVID-19 «Кентавр»

Фото: Graham Denholm / Getty Images
Фото: Graham Denholm / Getty Images

Новый вариант штамма «омикрон» — «Кентавр» — заразнее предыдущих вариантов, однако редко вызывает тяжелые заболевания, сообщили опрошенные РБК вирусологи.

«Он отличается склонностью к более быстрому распространению. Это связано со строением белка, который связывается с рецептором клетки в организме человека. Люди, переболевшие «омикроном», будут иметь иммунитет и к этому варианту. Сейчас тенденция к тому, что это заболевание станет сезонной инфекцией, как вирус гриппа. Вирус ослабеет, будет быстрее распространяться, люди будут болеть легче», — рассказал научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.

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Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что новые варианты мало чем отличаются от исходного варианта «омикрона» — ВА.1 — и не представляют угрозы для человечества.

Ученый добавил, что в конце июля — августе в России стоит ждать небольшого подъема заболеваемости из-за распространения «Кентавра». «Вряд ли этот подъем будет значительным. Во многих странах это произошло в связи с распространением «Кентавра»: в Западной Европе, США, Южной Америке, в целом ряде стран Азии», — подчеркнул он.

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По мнению Зверева, подъем заболеваемости возможен осенью, когда активизируются и другие респираторные инфекции. «Нужно будет наладить дифференцированную диагностику, чтобы отличать заболевших гриппом от заболевших «Кентавром» и другими вариантами коронавируса, потому что тактика ведения больных немного отличается», — высказался вирусолог.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в Москве выявили пять случаев заражения «Кентавром». В целом за сутки было выявлено 4,2 тыс. заболевших COVID-19.

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Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
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Теги
коронавирус новый штамм коронавируса омикрон-штамм новости
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