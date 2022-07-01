В России сняли все коронавирусные ограничения

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 54,64 (+0,78) Инвестиции, 30 июн, 15:56
Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 52,51 (+1,35) Инвестиции, 30 июн, 15:56
Власти Москвы запустили опрос о месте площади ЛНР Общество, 10:28
Как общаться с манипуляторами, нарциссами и «токсами» Pro, 10:17
Еда и макияж: как заставить водителей не отвлекаться от дороги Партнерский проект, 10:13
США впервые в истории обошли Россию по объему поставок газа в ЕС Бизнес, 10:12
Сальвадор докупил объявленных валютой страны биткоинов Крипто, 10:04
Лукашенко заявил о готовности Минска возобновить сотрудничество с Канадой Политика, 10:00
В Госдуме предложили убрать пошлину при наследовании жилья пенсионерами Общество, 09:59
Мерси, Баку: налоги, которые придется платить при переезде в Азербайджан Pro, 09:56
Джокович раскритиковал требования США о вакцинации для въезда в страну Спорт, 09:52
Дачная амнистия 2.0: как упрощенно зарегистрировать дом в 2022 году Недвижимость, 09:49
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 09:49
Вы или ваша компания попали под санкции. Как их снять — инструкция Pro, 09:34
ФРТ достроил еще один проблемный дом бывшего застройщика Urban Group Город, 09:33
Акции японских совладельцев «Сахалин-2» упали на 6% после указа Путина Инвестиции, 09:26

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Пандемия коронавируса ,  

В России сняли все коронавирусные ограничения

Роспотребнадзор снял в России все коронавирусные ограничения
Роспотребнадзор в том числе отменил масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. Решение в ведомстве объяснили устойчивым снижением показателей по заболеваемости коронавирусом в последние четыре месяца
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В России перестали действовать все ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре.

«В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер. При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено», — говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор пояснил, что последние четыре месяца показатели по заболеваемости коронавирусом в России устойчиво снижались. «Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза (с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06) и находится на минимальных значениях с начала пандемии. <...> Устойчивое снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах», — отметили в Роспотребнадзоре. При этом почти все подтвержденные случаи заражения коронавирусом (93%) протекают в легкой форме в виде ОРЗ или бессимптомно. Такая динамика эпидемического процесса в России «согласуется с общемировыми тенденциями», отметили в ведомстве.

Там добавили, что в России сохраняются «противоэпидемические меры по своевременному выявлению заболевших и мероприятия, обеспечивающие мониторинг за эпидемическим процессом». «Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора», — заверили в нем.

Роспотребнадзор нашел в России новый вариант омикрон-штамма коронавируса
Общество

С начала пандемии в России прошло пять волн коронавируса. Последняя началась после первой декады января. На пике, 11 февраля, за сутки в стране выявили почти 204 тыс. случаев заражения. Затем показатель начал снижаться: к 1 марта суточный прирост составил 97,3 тыс., к 1 апреля — 19,1 тыс., а к 1 июня — 4,1 тыс., следует из данных оперативного штаба. 30 июня он отчитался о 3,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

На фоне снижения темпов заболеваемости регионы начали ослаблять коронавирусные ограничения. В Москве законсервировали четыре из пяти госпиталей для пациентов с коронавирусом, отменили требование предъявлять QR-коды и сняли ограничения на заполняемость учреждений культуры, спорта, кафе и ресторанов. В столице также отменили масочный режим. Мэр города Сергей Собянин назвал ситуацию с заболеваемостью в столице благополучной.

Читайте на РБК Pro
Pro
Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Почему россияне отказываются от покупки квартир и что будет со спросом
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке
Прогнозы
Pro
Фото: Unsplash Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Солнечный удар: как его избежать и что делать при перегреве
Инструкции
Pro
Фото: Drew Angerer / Getty Images Почему западные экономисты заявляют о конце эры глобализации
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Российское ПО уступает западным аналогам. Почему это не всегда важно
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют
Статьи

Число заражений COVID-19 за сутки достигло минимума с начала пандемии
Общество
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В середине апреля в Роспотребнадзоре заявили о риске преждевременного снятия ограничений, указав, что такие действия могут спровоцировать новый всплеск заболеваемости, а как следствие — введение новых ограничений. «Хочу сказать, что ничто еще не закончилось. Ситуацию локализованной и завершенной сегодня считать нельзя», — предупреждала в конце марта глава ведомства Анна Попова.

В мае она отметила, что с окончанием пандемии вирус не уйдет, а останется надолго, «если не навсегда». И хоть показатели заболеваемости в России снижаются, рекомендация ревакцинироваться раз в шесть месяцев по-прежнему действует, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. «Мы видим, что те страны, в которых сейчас в другом полушарии наступил зимний период, имеют подъем заболеваемости, <...> поэтому, конечно же, готовность к новым волнам должна присутствовать», — добавил он.

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Егор Губернаторов, Виктория Полякова Виктория Полякова
Роспотребнадзор коронавирус ограничения

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Роспотребнадзор нашел в России новый вариант омикрон-штамма коронавируса
Общество
Попова предупредила об активности «отдохнувшего» в период COVID-19 гриппа
Общество
Глава Минздрава Израиля заявил о новой волне COVID в стране
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter