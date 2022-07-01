В России сняли все коронавирусные ограничения

Роспотребнадзор в том числе отменил масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. Решение в ведомстве объяснили устойчивым снижением показателей по заболеваемости коронавирусом в последние четыре месяца

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В России перестали действовать все ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре.

«В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер. При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено», — говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор пояснил, что последние четыре месяца показатели по заболеваемости коронавирусом в России устойчиво снижались. «Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза (с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06) и находится на минимальных значениях с начала пандемии. <...> Устойчивое снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах», — отметили в Роспотребнадзоре. При этом почти все подтвержденные случаи заражения коронавирусом (93%) протекают в легкой форме в виде ОРЗ или бессимптомно. Такая динамика эпидемического процесса в России «согласуется с общемировыми тенденциями», отметили в ведомстве.

Там добавили, что в России сохраняются «противоэпидемические меры по своевременному выявлению заболевших и мероприятия, обеспечивающие мониторинг за эпидемическим процессом». «Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора», — заверили в нем.

С начала пандемии в России прошло пять волн коронавируса. Последняя началась после первой декады января. На пике, 11 февраля, за сутки в стране выявили почти 204 тыс. случаев заражения. Затем показатель начал снижаться: к 1 марта суточный прирост составил 97,3 тыс., к 1 апреля — 19,1 тыс., а к 1 июня — 4,1 тыс., следует из данных оперативного штаба. 30 июня он отчитался о 3,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

На фоне снижения темпов заболеваемости регионы начали ослаблять коронавирусные ограничения. В Москве законсервировали четыре из пяти госпиталей для пациентов с коронавирусом, отменили требование предъявлять QR-коды и сняли ограничения на заполняемость учреждений культуры, спорта, кафе и ресторанов. В столице также отменили масочный режим. Мэр города Сергей Собянин назвал ситуацию с заболеваемостью в столице благополучной.

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В середине апреля в Роспотребнадзоре заявили о риске преждевременного снятия ограничений, указав, что такие действия могут спровоцировать новый всплеск заболеваемости, а как следствие — введение новых ограничений. «Хочу сказать, что ничто еще не закончилось. Ситуацию локализованной и завершенной сегодня считать нельзя», — предупреждала в конце марта глава ведомства Анна Попова.

В мае она отметила, что с окончанием пандемии вирус не уйдет, а останется надолго, «если не навсегда». И хоть показатели заболеваемости в России снижаются, рекомендация ревакцинироваться раз в шесть месяцев по-прежнему действует, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. «Мы видим, что те страны, в которых сейчас в другом полушарии наступил зимний период, имеют подъем заболеваемости, <...> поэтому, конечно же, готовность к новым волнам должна присутствовать», — добавил он.