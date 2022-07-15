Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 57,89 (-0,46) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 57,83 (-0,42) Инвестиции, 16:00
Уход и доход: как помочь семьям людей с инвалидностью Партнерский проект, 21:21
Батут и «ракете легче»: публикации Рогозина на посту главы Роскосмоса Политика, 21:16 
Роспотребнадзор не увидел необходимости в возврате ковид-ограничений Общество, 21:07
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:01
Брокер «Открытие Инвестиции» введет ограничения на покупку евро и иены Инвестиции, 20:57
Еда и макияж: как заставить водителей не отвлекаться от дороги Партнерский проект, 20:55
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:51
«Россети» обсудят присоединение к дочерней ФСК «ЕЭС» Бизнес, 20:47
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Возглавивший «Роскосмос» Борисов поблагодарил Рогозина Технологии и медиа, 20:35
Полянский фразой «будет хуже» призвал США склонить Украину к переговорам Политика, 20:33
ВГА Херсона и Запорожья запретили дискредитацию властей и армии России Политика, 20:29
Мария Шарапова родила первенца от британского миллионера Спорт, 20:27
Гозман сообщил о вызове в Следственный комитет Политика, 20:26
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 20:26
Пандемия коронавируса ,  
0 

Роспотребнадзор не увидел необходимости в возврате ковид-ограничений

Если ситуация ухудшится в отдельном регионе, ограничения могут быть введены на его территории, пояснили в ведомстве. Несмотря на рост числа заражений подштаммами «омикрона», роста нагрузки на больницы не ожидается

Ситуация с коронавирусом в России в целом остается стабильной, заявили в Роспотребнадзоре.

Там обратили внимание на «увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов» омикрон-штамма, которые проще передаются от человека к человеку, но заболевание при которых протекает легче, чем при заражении альфа- или дельта-штаммом.

Риски роста нагрузки на систему здравоохранения, таким образом, незначительны, и необходимости в возобновлении федеральных ограничений нет, считают специалисты регулятора.

Если в том или ином регионе ситуация ухудшится, власти смогут ввести на его территории ограничительные меры, отметили в ведомстве.

Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики
Общество

В июне Россия сняла ограничения на прибытие воздушным и морским транспортом, сохранив лишь ограничения на въезд по суше. 2 июля перестали действовать ограничения, направленные на предотвращение распространения вируса внутри страны: требование о ношении масок, запрет на работу общепита по ночам и некоторые другие. До этого некоторые меры уже отменили в отдельных регионах.

Число новых случаев COVID-19 в Москве за сутки выросло более чем на 70%
Общество
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
Pro
Амбиции падают: CFO готовы менять работу даже без повышения оклада
Статьи
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Приятели с первого нюха: как мы находим друзей и почему это так сложно
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock Как торговаться с китайцами — секреты переговоров
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу
Инструкции
Pro
Короткая тренировка для офиса. Расслабляем шею и грудной отдел
Видео
Pro
Как оценить и повысить рентабельность продаж
Инструкции
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи

С 15 июля в России отменены все коронавирусные ограничения на пересечение границ. Для иностранцев, прибывающих в страну воздушным транспортом, кроме граждан Белоруссии, сохраняется лишь требование о сдаче ПЦР теста при въезде.

В Роспотребнадзоре объясняли, что послабления связаны с устойчивым снижением заболеваемости в последние четыре месяца. Однако 14 июля глава ведомства Анна Попова предупредила о росте заболеваемости COVID-19 из-за распространения новых штаммов «омикрона». Она отметила, что «новые подварианты» не приводят к более тяжелому течению заболеваемости и, как следствие, увеличению нагрузки на больницы. Тем не менее регионы должны быть готовы к новым «вызовам» в связи с пандемией, подчеркнула главный санитарный врач.

Власти Москвы и Санкт-Петербурга на фоне сообщений о распространении новых субвариантов рекомендовали горожанам носить маски.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Роспотребнадзор коронавирус ограничения омикрон-штамм COVID-19
Материалы по теме
В России второй день подряд выявили более 4 тыс. заболевших коронавирусом
Общество
Коэффициент распространения COVID в России достиг максимума с февраля
Общество
Власти Петербурга рекомендовали носить маски и вакцинироваться от COVID
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter