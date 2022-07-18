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Пандемия коронавируса ,  
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Недельная заболеваемость коронавирусом в России выросла на 30%

За прошлую неделю показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 20,1, тогда как неделей ранее был на уровне 15,46. Роспотребнадзор пока оценивает ситуацию с коронавирусом в стране как стабильную
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России на прошлой неделе вырос показатель заболеваемости коронавирусом, по сравнению с предшествующей неделей рост составил 30%, сообщил оперштаб.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 20,1 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 30,2%», — говорится в сообщении. Рост был в 68 субъектах, в 22 регионах он превысил средние показатели заболеваемости по стране.

За сутки в России выявили 4548 заболевших коронавирусом, госпитализированы 575 человек. Умерли 35 человек, выздоровел 2531.

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На прошлой неделе (11 июля) оперативный штаб сообщал, что показатель заболеваемости за предшествующую неделю составил 15,46 на 100 тыс. населения. Тогда рост по сравнению с предыдущей неделей был на уровне 8,2%.

В субботу, 16 июля, суточное число заболевших коронавирусом в России впервые с конца мая превысило 4,6 тыс. Тогда COVID-19 диагностировали у 4698 человек, днем позднее — у 4664.

Однако, по оценке Роспотребнадзора, ситуация с коронавирусом в стране остается стабильной. Если в том или ином регионе ситуация ухудшится, власти смогут ввести на его территории ограничительные меры, отметили в ведомстве.

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Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

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