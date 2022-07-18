Недельная заболеваемость коронавирусом в России выросла на 30%
В России на прошлой неделе вырос показатель заболеваемости коронавирусом, по сравнению с предшествующей неделей рост составил 30%, сообщил оперштаб.
«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 20,1 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 30,2%», — говорится в сообщении. Рост был в 68 субъектах, в 22 регионах он превысил средние показатели заболеваемости по стране.
За сутки в России выявили 4548 заболевших коронавирусом, госпитализированы 575 человек. Умерли 35 человек, выздоровел 2531.
На прошлой неделе (11 июля) оперативный штаб сообщал, что показатель заболеваемости за предшествующую неделю составил 15,46 на 100 тыс. населения. Тогда рост по сравнению с предыдущей неделей был на уровне 8,2%.
В субботу, 16 июля, суточное число заболевших коронавирусом в России впервые с конца мая превысило 4,6 тыс. Тогда COVID-19 диагностировали у 4698 человек, днем позднее — у 4664.
Однако, по оценке Роспотребнадзора, ситуация с коронавирусом в стране остается стабильной. Если в том или ином регионе ситуация ухудшится, власти смогут ввести на его территории ограничительные меры, отметили в ведомстве.