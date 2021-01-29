В Москве после протестов задержали муниципального депутата Янкаускаса

Константин Янкаускас (Фото: jankauskas_k / Twitter)

Муниципального депутата столичного района Зюзино Константина Янкаускаса задержали. Об этом он сообщил РБК.

«Меня задержали. Привезли сейчас в главное следственное управление МВД по Москве для допроса по уголовному делу, я так понимаю, по коронавирусному этому», — пояснил Янкаускас.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

23 января в разных регионах России прошли несогласованные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали на 30 суток после возвращения из Берлина. ФСИН обвиняет оппозиционера в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше», по которому Навальный был осужден условно на 3,5 года в 2014 году. Ему дали пять лет испытательного срока, который должен был закончиться в конце 2019 года, но в 2017 году этот срок продлили еще на год.

ФСИН указывает, что Навальный не отмечался в ведомстве, как того требуют условия испытательного срока, даже когда выписался из больнице в Берлине. 14 января Навального объявили в розыск, а сразу после прилета в Москву задержали.