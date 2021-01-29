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В Москве после протестов задержали муниципального депутата Янкаускаса

Константин Янкаускас
Константин Янкаускас (Фото: jankauskas_k / Twitter)

Муниципального депутата столичного района Зюзино Константина Янкаускаса задержали. Об этом он сообщил РБК.

«Меня задержали. Привезли сейчас в главное следственное управление МВД по Москве для допроса по уголовному делу, я так понимаю, по коронавирусному этому», — пояснил Янкаускас.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

23 января в разных регионах России прошли несогласованные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали на 30 суток после возвращения из Берлина. ФСИН обвиняет оппозиционера в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше», по которому Навальный был осужден условно на 3,5 года в 2014 году. Ему дали пять лет испытательного срока, который должен был закончиться в конце 2019 года, но в 2017 году этот срок продлили еще на год.

ФСИН указывает, что Навальный не отмечался в ведомстве, как того требуют условия испытательного срока, даже когда выписался из больнице в Берлине. 14 января Навального объявили в розыск, а сразу после прилета в Москву задержали.

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В несогласованной акции в Москве, по подсчетам МВД, в городе в несанкционированных акциях приняли участие примерно 4 тыс. человек, по оценке агентства Reuters — 40 тыс. Оперштаб по борьбе с коронавирусом тогда заявил, что на Пушкинскую площадь, где начался митинг, пришли 19 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19. В оперштабе указали, что зафиксировали факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции.

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27 января МВД заявило, что возбудило против участников митингов уголовные дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. В полиции указали, что организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения COVID-19.

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
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Всего, по данным «ОВД-Инфо», после несанкционированных акций по всей стране правоохранители задержали более 4 тыс. человек. Больше всего задержаний прошло в Москве — 1546. В Санкт-Петербурге — 572 человека, в Казани — 171, в Воронеже — 100. 28 января в МВД сообщили о привлечении к административной ответственности почти 270 человек, 110 из которых арестованы. Кроме того, 24 января московская полиция завела дело по ст. 267 УК (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения), заявив, что участники протестов блокировали движение в Москве.

Уголовные дела по акции 23 января. Главное
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Янкаускаса раньше привлекали к ответственности из-за массовых акций. В мае прошлого года Тверской районный суд Москвы выписал ему два штрафа — по 15 тыс. руб. каждый — за две встречи с избирателями 14 и 18 июля 2019 года. Штрафы выписали по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

27 июля 2019 года Янкаускаса отправили под арест на семь суток за участие в несанкционированном митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты, который проходил в тот же день.

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