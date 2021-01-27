МВД подтвердило дело о нарушении санитарных норм после акции в Москве

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МВД объявило о возбуждении дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил против участников несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства. Ранее об открытии дела по этой статье сообщали «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

«Установлено, что организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении. Полиция поясняет, что люди с диагнозом COVID-19 были в Москве на Пушкинской площади среди участников митингов.

Как отмечают в ведомстве, фигурантам дела грозит лишение свободы сроком до двух лет. Сейчас следователи устанавливают всех участников преступлений.

Кроме того, МВД напомнило, что 24 января московская полиция завела дело по ст. 267 УК (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения). В ходе расследования МВД выяснило, что группа протестующих осуществила «умышленное блокирование транспортных коммуникаций и объектов транспортной инфраструктуры в центральной части города Москвы». Аналогичные дела полиция возбудила в Санкт-Петербурге и Владивостоке.