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Отравление Навального ,  
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МВД подтвердило дело о нарушении санитарных норм после акции в Москве

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

МВД объявило о возбуждении дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил против участников несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства. Ранее об открытии дела по этой статье сообщали «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

«Установлено, что организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении. Полиция поясняет, что люди с диагнозом COVID-19 были в Москве на Пушкинской площади среди участников митингов.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Как отмечают в ведомстве, фигурантам дела грозит лишение свободы сроком до двух лет. Сейчас следователи устанавливают всех участников преступлений.

Кроме того, МВД напомнило, что 24 января московская полиция завела дело по ст. 267 УК (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения). В ходе расследования МВД выяснило, что группа протестующих осуществила «умышленное блокирование транспортных коммуникаций и объектов транспортной инфраструктуры в центральной части города Москвы». Аналогичные дела полиция возбудила в Санкт-Петербурге и Владивостоке.

Кроме того, МВД сообщило, что в Ижевске дело завели по ст. 267.1 УК (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Как утверждают в полиции, люди вышли на проезжие части из хулиганских побуждений, в результате было остановлено движение транспорта по ряду улиц.

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
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Ранее СК сообщил, что после протестов в Москве завел дела по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК РФ (хулиганство). Из-за применения насилия к правоохранителям дела были возбуждены и в других городах.

23 января в разных городах России прошли массовые несанкционированные акции протеста после ареста Навального, вернувшегося из Германии. Согласно данным столичного МВД, в несогласованной акции в Москве приняли участие 4 тыс. человек. По данным агентства Reuters — 40 тыс.

По подсчетам «ОВД-Инфо» по всей стране правоохранители задержали 3960 человек. Из них в Москве — 1538, а в Петербурге — 571. МВД о задержаниях на акциях не сообщало.

митинги протесты МВД уголовное дело коронавирус ограничения COVID-19
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