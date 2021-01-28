Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,19 (+1,15) Инвестиции, 13:32
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 92,13 (+0,91) Инвестиции, 13:32
Генсек ООН назвал 2020-й годом смерти, катастроф и отчаяния Политика, 20:41 ВВП США показал рекордное падение со времен Второй мировой Экономика, 20:35 Кокорина не включили в заявку «Фиорентины» на матч против «Торино» Спорт, 20:35 Facebook ответил на жалобу Навки об ограничении критики протестов Технологии и медиа, 20:23 Как управлять климатом и качеством воздуха дома РБК Стиль и LG SIGNATURE, 20:17 Акции разработчика игры Cyberpunk 2077 взлетели на 19% после твита Маска Инвестиции, 20:05 Избитый Широковым арбитр отказался от помощи РФС для оплаты адвокатов Спорт, 19:50 Курс Dogecoin за день вырос на 250% и установил новый максимум Крипто, 19:49 Василий Лановой перенес клиническую смерть Общество, 19:43 В отряд космонавтов в рамках нового набора не прошла ни одна женщина Общество, 19:42 Не про деньги: как фонды развивают культуру, образование и науку РБК и Фонд Потанина, 19:41 Редкий Maybach для Муаммара Каддафи продадут за €1 млн Авто, 19:40 На акциях протеста в Ереване задержали более 20 человек Политика, 19:17 До и после: как изменились приципы потребления в моде 19:12
Отравление Навального ,  
0 

Facebook ответил на жалобу Навки об ограничении критики протестов

Facebook FB $273,6 +0,51% Купить
Татьяна Навка
Татьяна Навка (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Предупреждение о «неприемлемости контента» в Instagram не означает, что этот контент нарушает правила платформы и что доступ к нему будет ограничен. Об этом РБК сообщил представитель компании Facebook в ответ на запрос о жалобе супруги пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяны Навки.

«Оно просто предупреждает людей о том, что пост в ленте или Stories может содержать тяжелый для восприятия контент. Таким образом у людей появляется возможность выбирать для себя, смотреть его или нет», — объяснили в компании.

Представитель Facebook пояснил, что это помогает «обеспечить безопасность сообщества, а также позволяет выражать свое мнение и способствует развитию значимых обсуждений».

МВД проверит видео с ударившим женщину в живот силовиком в Петербурге
Общество

Навка пожаловалась, что «по непонятным ей причинам» Instagram ограничил прямой доступ для просмотра ее Stories с фразой «потенциально неприемлемый контент». Доступ к какому видео был ограничен руководством приложения, она не пояснила.

Ранее Навка опубликовала несколько видеозаписей с критикой несанкционированных митингов, которые прошли 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

На акциях протеста 23 января на Пушкинской площади произошли столкновения полицейских с демонстрантами. Следственный комитет сообщил о возбуждении 23 уголовных дел.

Читайте на РБК Pro
«Жадные и ленивые зумеры»: почему компании недовольны работой молодежи Как кредиторы отбирают у детей предпринимателей наследство Как вас попытаются обмануть в 2021-м — новые сценарии кибермошенников Магия педалей: как подражание фитнес-студиям помогло Peloton

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Instagram Татьяна Навка Facebook новости
Материалы по теме
Навка заявила, что Instagram ограничил видео с критикой протестов
Политика
Компания Пригожина сообщила о блокировке его страниц в Facebook и Twitter
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter