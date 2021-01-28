Facebook ответил на жалобу Навки об ограничении критики протестов

Татьяна Навка (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Предупреждение о «неприемлемости контента» в Instagram не означает, что этот контент нарушает правила платформы и что доступ к нему будет ограничен. Об этом РБК сообщил представитель компании Facebook в ответ на запрос о жалобе супруги пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяны Навки.

«Оно просто предупреждает людей о том, что пост в ленте или Stories может содержать тяжелый для восприятия контент. Таким образом у людей появляется возможность выбирать для себя, смотреть его или нет», — объяснили в компании.

Представитель Facebook пояснил, что это помогает «обеспечить безопасность сообщества, а также позволяет выражать свое мнение и способствует развитию значимых обсуждений».

Навка пожаловалась, что «по непонятным ей причинам» Instagram ограничил прямой доступ для просмотра ее Stories с фразой «потенциально неприемлемый контент». Доступ к какому видео был ограничен руководством приложения, она не пояснила.