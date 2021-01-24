Полиция возбудила дело из-за выхода протестующих на дороги в Москве

Фото: Владислав Шатило / РБК

Московская полиция завела отдельное уголовное дело из-за протестующих 23 января, которые мешали дорожному движению. Об этом говорится на сайте столичного главка МВД.

«Ряд лиц, имея умысел на приведение в негодность путей сообщения на территории города Москвы, организовали перекрытие дорог и тротуаров для пешеходов и транспортных средств», — уточняется в сообщении.

В полиции указали, что в итоге было нарушено дорожное движение.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 267 УК (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения).