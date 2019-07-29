Еще двух оппозиционеров арестовали за организацию митинга в Москве

Еще двух оппозиционеров арестовали за организацию митинга в Москве

Зюзинский районный суд Москвы признал муниципального депутата Константина Янкаускаса виновным в организации несогласованного митинга 27 июля и арестовал его на семь суток. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь суда Асият Ахмедова.

Одновременно с этим Савеловский суд отправил под административный арест на восемь суток экс-председателя «Открытой России» Александра Соловьева, которому, так же как и Янкаускасу, ранее было отказано в допуске на выборы в Мосгордуму. О решении суда сам оппозиционер сообщил на своей странице в сети Twitter, отметив, что выйдет на свободу 4 августа.

27 июля Янкаускас был задержан полицией в Столешниковом переулке. Соловьева задержали в тот же день возле здания мэрии Москвы на Тверской улице.

Несанкционированный митинг 27 июля проходил в поддержку независимых кандидатов, которых до участия в выборах не допустил Мосгоризбирком. По данным МВД, на акции задержали 1074 человека.