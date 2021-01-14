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Отравление Навального ,  
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Навального объявили в розыск из-за «дела «Ив Роше»

Оппозиционера объявили в розыск из-за «уклонения от контроля» ФСИН и невозможности установить его местонахождение. Это произошло за день до окончания его испытательного срока по делу «Ив Роше Восток»
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Оппозиционера Алексея Навального объявили в розыск 29 декабря прошлого года, сообщил РБК его адвокат Вадим Кобзев. Он подтвердил информацию в публикации Telegram-канала Mash, который выложил фотографию постановления ФСИН.

В нем говорится, что Навальный «уклонялся от контроля» филиала УФСИН, в связи с чем 27 ноября были начаты первоначальные разыскные мероприятия. В ходе этих мероприятий «установить местонахождение осужденного не представилось возможным», сказано в документе.

РБК направил запрос в пресс-бюро ФСИН России.

Постановление об объявлении в розыск было издано за день до окончания испытательного срока, назначенного Навальному по делу «Ив Роше Восток». Приговор оппозиционеру огласили в 2014 году. По нему Навальному присудили 3,5 года условно и пять лет испытательного срока. Последний должен был закончиться в конце 2019 года, однако в 2017 году его продлили еще на год.

Кобзев предположил, что объявление в розыск «никак не отразится» на решении Навального вернуться в Россию. Ранее в среду политик заявил, что купил билет на рейс из Берлина в Москву на 17 января.

Навальный назвал дату возвращения в Россию
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«В данном случае окончание испытательного срока не имеет решающего значения. Они могли это сделать и после. В этом свете неожиданностью это никакой не является», — отметил Кобзев.

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В конце января ФСИН заявляла, что Навальный не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Служба отмечала, что оппозиционер покинул берлинскую клинику «Шарите», где лечился от последствий отравления, в сентябре, а в октябре уже был здоров.

ФСИН также заявляла, что может задействовать норму закона, которая позволяет изменить условный срок осужденного на реальный, если он нарушает условия досрочного освобождения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда отмечал, что любой гражданин имеет право возвращаться в свою страну, но по ситуации с Навальным советовал обращаться во ФСИН.

В итоге 11 января московский Симоновский районный суд зарегистрировал дело об отмене условного срока Навального.

Авторы
Елизавета Ламова, Мария Лисицына
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