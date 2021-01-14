Навального объявили в розыск из-за «дела «Ив Роше»

Оппозиционера объявили в розыск из-за «уклонения от контроля» ФСИН и невозможности установить его местонахождение. Это произошло за день до окончания его испытательного срока по делу «Ив Роше Восток»

Алексей Навальный (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Оппозиционера Алексея Навального объявили в розыск 29 декабря прошлого года, сообщил РБК его адвокат Вадим Кобзев. Он подтвердил информацию в публикации Telegram-канала Mash, который выложил фотографию постановления ФСИН.

В нем говорится, что Навальный «уклонялся от контроля» филиала УФСИН, в связи с чем 27 ноября были начаты первоначальные разыскные мероприятия. В ходе этих мероприятий «установить местонахождение осужденного не представилось возможным», сказано в документе.

РБК направил запрос в пресс-бюро ФСИН России.

Постановление об объявлении в розыск было издано за день до окончания испытательного срока, назначенного Навальному по делу «Ив Роше Восток». Приговор оппозиционеру огласили в 2014 году. По нему Навальному присудили 3,5 года условно и пять лет испытательного срока. Последний должен был закончиться в конце 2019 года, однако в 2017 году его продлили еще на год.

Кобзев предположил, что объявление в розыск «никак не отразится» на решении Навального вернуться в Россию. Ранее в среду политик заявил, что купил билет на рейс из Берлина в Москву на 17 января.