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В Москве полиция привлекла 173 родителей за участие их детей в митинге

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Информация о том, что полиция составила протоколы в отношении 173 родителей, чьи дети приняли участие в несогласованной акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, которая прошла в Москве 23 января, соответствует действительности. Об этом РБК сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«То, что 173 протокола составлены в отношении родителей, чьи дети приняли участие в акции — правда. Все идет своим законным чередом. Как это в дальнейшем повлияет на жизнь детей уже должна решать школа индивидуально», — сказала она.

О том, что столичная полиция составила административные материалы в отношении 173 родителей, сообщали «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на сообщение на сайте ГУ МВД по Москве. По состоянию на 15:40 подобной информации обнаружить там не удалось. РБК направил запрос в пресс-службу столичного главка МВД.

Как сообщается на сайте ГУ МВД по столице, за различные правонарушения, в том числе за нападения на сотрудников правоохранительных органов во время митинга, СК расследуется семь уголовных дел, в рамках которых противоправные действия участников несанкционированной акции квалифицируются по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).

К административной ответственности привлечены 267 человек, 110 из них судом назначено наказание в виде административного ареста, уточнили в полиции.

Материал дополняется.

Авторы
Евгения Лебедева, Михаил Юшков
РБК
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