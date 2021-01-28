Правозащитники сообщили о более 4 тыс. задержанных на акциях 23 января

Фото: Андрей Любимов / РБК

Общее число задержанных на несогласованных акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прошли по всей России 23 января, превысило 4 тыс., следует из данных правозащитной организации «ОВД-Инфо».

Всего по состоянию на 13:00 мск, правозащитники сообщили о 4002 задержанных. Больше всего задержаний в Москве — 1546, также 572 человека задержали в Санкт-Петербурге, 171 — в Казани, 100 — в Воронеже.

Всего задержания, по данным портала, прошли более чем в 130 городах. Сюда включены населенные пункты, где задерживали по одному человеку.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД России.

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