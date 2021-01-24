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Отравление Навального ,  
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МВД оценило число участников акции в поддержку Навального в Москве

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В несогласованных с властями акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прошли в Москве 23 января, участвовали около 4 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении столичного управления МВД.

Группа наблюдателей «Белый счетчик» в этот раз не подсчитывала число участников митинга. Ее организаторы отметили, что численность протестующих оценил сотрудничающий с ними социолог Алексей Захаров. По его подсчетам, в акции в Москве участвовали от 18 до 35 тыс. человек. AP сообщало, что на Пушкинской площади 23 января собрались 15 тыс. человек.

МВД еще не опубликовало данных о том, сколько человек было задержано на акциях протеста 23 января. Пока информацию об этом предоставили только правозащитники. Так, по данным «ОВД-Инфо», всего в России задержали 3629 человек, из которых 1437 в Москве, 545 — в Петербурге.

Материал дополняется.

Автор
Виктория Полякова
акции протеста Алексей Навальный МВД
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