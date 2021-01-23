Оперштаб Москвы заявил о 19 заболевших COVID-19 на акции протеста

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В Москве на несогласованный митинг на Пушкинской площади пришли 19 человек, зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом в своем Telegram-канале сообщает оперштаб Москвы со ссылкой на данные приложения «Социальный мониторинг».

«В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции», — говорится в сообщении.

Акции протеста начались в Москве 23 января из-за того, что 18 января оппозиционера Алексея Навального арестовали после его прибытия из Германии. В Москве, по данным МВД, на митинг вышли 4 тыс. человек, по подсчетам Reuters — 40 тыс.

В «ОВД Инфо» заявили о более чем 1 тыс. задержанных по всей стране, больше всего в Москве (300 человек) и Санкт-Петербурге (162). В столице страны также прошли столкновения протестующих с сотрудниками ОМОН.