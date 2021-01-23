Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 74,36 (+0,99) Инвестиции, 22 янв, 12:37
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 90,41 (+1,44) Инвестиции, 22 янв, 12:37
СК проверит применение насилия в отношении силовиков на акции в Москве Политика, 17:49 Российский шорт-трекист стал 12-кратным чемпионом Европы Спорт, 17:47 Оперштаб Москвы заявил о 19 заболевших COVID-19 на акции протеста Политика, 17:43 Большунов объяснил падение на этапе Кубка мира норвежской тактикой Спорт, 17:26 Столкновения ОМОН и протестующих на Страстном бульваре в Москве. Видео Политика, 17:20 В Саратове ребенок погиб из-за обрушения льда с крыши Общество, 17:18 Посольство США прокомментировало протестные акции в России Политика, 17:14 Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга Общество, 17:00 На Страстном бульваре в Москве произошли столкновения протестующих и ОМОН Политика, 17:00 Задержания на митингах в Петербурге. Видео Политика, 16:53 В Петербурге протестующие прорвали оцепление ОМОНа на Невском проспекте Политика, 16:43 Большунов не попал в призеры первой гонки после победы на «Тур де Ски» Спорт, 16:38 «У всех нас есть долг перед обществом»: чем запомнился Ларри Кинг Общество, 16:37 В Москве машины сигналят в поддержку протестующих. Видео Политика, 16:25
Пандемия коронавируса ,  
0 

Оперштаб Москвы заявил о 19 заболевших COVID-19 на акции протеста

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве на несогласованный митинг на Пушкинской площади пришли 19 человек, зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом в своем Telegram-канале сообщает оперштаб Москвы со ссылкой на данные приложения «Социальный мониторинг».

«В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции», — говорится в сообщении.

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Акции протеста начались в Москве 23 января из-за того, что 18 января оппозиционера Алексея Навального арестовали после его прибытия из Германии. В Москве, по данным МВД, на митинг вышли 4 тыс. человек, по подсчетам Reuters — 40 тыс.

В «ОВД Инфо» заявили о более чем 1 тыс. задержанных по всей стране, больше всего в Москве (300 человек) и Санкт-Петербурге (162). В столице страны также прошли столкновения протестующих с сотрудниками ОМОН.

Несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального 23 января проходят во многих городах России. Их организовали соратники оппозиционера, которые объявили о проведении митингов после того, как Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево. Туда он прибыл из Германии, где проходил курс лечения после отравления боевым химическим веществом «Новичок». 18 января суд отправил Навального под арест на 30 суток из-за нарушений условий испытательного срока, который касался дела о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше Восток».

Читайте на РБК Pro
Потрошитель брендов: как бухгалтер сделал 74 работника миллионерами Как бухгалтеру избежать ответственности по долгам компании Какие сотрудники не дают компаниям погибнуть Чем закончится для BMW и Volkswagen дружба с Китаем
коронавирус митинги COVID-19 протесты оперативный штаб роспотребнадзор инфекция
Материалы по теме
Посольство США прокомментировало протестные акции в России
Политика
В Петербурге протестующие прорвали оцепление ОМОНа на Невском проспекте
Политика
Силовики разогнали протестующих на Пушкинской площади в Москве
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter