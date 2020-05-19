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Мундепа Янкаускаса оштрафовали за встречи с избирателями в 2019 году

Константин Янкаускас
Константин Янкаускас (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Тверской районный суд оштрафовал муниципального депутата столичного района Зюзино Константина Янкаускаса за две встречи с избирателями 14 и 18 июля 2019 года. Об этом он сообщил в Twitter.

«Сегодня против меня в Тверском суде рассматривалось сразу два дела за мирные летние акции на Трубной площади в прошлом году... По обоим административным делам мне присудили штраф — по 15 тыс. рублей», — рассказал он.

По словам мундепа, за встречу 14 июля ему уже назначалось наказание в виде ареста на 10 суток. Он собирается обжаловать последние решения суда.

В пресс-службе Тверского районного суда РБК подтвердили, что Янкаускаса оштрафовали на 30 тыс. рублей за два нарушения, предусмотренных ч. 5 ст. 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Янкаускас баллотировался в депутаты Мосгордумы в 2019 году. Но окружная избирательная комиссия отказала ему в регистрации. По мнению членов избиркома, в его подписном листе был превышен процент допускаемого по закону брака.

27 июля мундепа задержали в Столешниковом переулке во время несанкционированного митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Позже суд признал его виновным в организации несогласованного митинга и арестовал на семь суток. 3 августа, сразу после выхода из спецприемника, его снова задержали и арестовали еще на 10 суток — на этот раз за акцию 14 июля. 14 августа его вновь арестовали на семь суток.

Теги: протест, Мосгордума, депутат, суд, штраф, новости РБК
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