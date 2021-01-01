ФСИН заподозрила Навального в нарушении правил условного осуждения

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 29 декабря
USD ЦБ: 73,72 (+0,03) Инвестиции, 13:00
Курс евро на 29 декабря
EUR ЦБ: 90,13 (+0,25) Инвестиции, 13:00
Совместное предприятие «Сбера» и «Системы» купило группу «Электрозавод» Бизнес, 23:27 В Москве за сутки умерли 75 человек с коронавирусом Общество, 23:04 Власти Подмосковья сообщили об отсутствии планов ужесточать ограничения Общество, 22:54 Росстат оценил рост зарплат чиновников в 2019 году Экономика, 22:51 В ВОЗ предрекли продолжение мутации коронавируса Общество, 22:25 Что экспортирует Россия кроме нефти и газа РБК и Моспром, 22:22 Есть продукт, но нет продаж: как привлечь инвесторов в стартап РБК и Сбер500, 21:49 Власти Москвы напомнили об ограничениях в новогоднюю ночь Общество, 21:40 Восемь пожилых граждан ФРГ по ошибке получили пятикратную дозу вакцины Общество, 21:36 Nord Stream 2 завершила строительство «Северного потока-2» в Германии Бизнес, 21:21 Нурмагомедов включил Макгрегора в тройку лучших бойцов Спорт, 21:16 Членам Совбеза запретили иметь двойное гражданство и счета за границей Политика, 21:10 Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от COVID-19 Общество, 20:54 Победители и проигравшие. Как менялась цена криптовалют в 2020 году Крипто, 20:52
Отравление Навального ,  
0 

ФСИН заподозрила Навального в нарушении правил условного осуждения

В 2017 году Навальному продлили испытательный срок по делу «Ив Роше» до 2020 года включительно. Это позволяет правоохранительным органам в случае нарушений потребовать для него реальный срок
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве опубликовало сообщение, в котором говорится о том, что Алексей Навальный «не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции».

Основанием в УФСИН назвали статью в журнале Lancet от 22 декабря, в которой были собраны материалы клиники «Шарите» о результатах лечения Навального. Службу заинтересовало то, что Навального, получившего условный срок пять лет в 2017 году, согласно статье в Lancet, выписали из берлинской больницы 20 сентября, а 12 октября он был здоров.

«В случае подтверждения факта уклонения условно осужденного от контроля уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) в отношении него будут приняты меры, предусмотренные ч. 4 ст. 190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации», — говорится в заявлении УФСИН. Там заявили о том, что Навальному необходимо явиться в УИИ, о чем уведомлены он сам, его адвокат и пресс-секретарь.

В Кремле не увидели в статье в Lancet ответа на запрос по Навальному
Политика
<p>Дмитрий Песков</p>

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, комментируя сообщение УФСИН у себя в Twitter, назвала его «фантастикой». «ФСИН, прекрасно зная, что Навальный находится на лечении в Германии, пытается запрыгнуть в последний вагон (испытательный срок у Алексея заканчивается 30 декабря) и требует явиться в инспекцию завтра. А иначе будет требовать заменить условный срок реальным», — написала она.

Адвокат Вадим Кобзев сообщил, что получил СМС о том, что «ФСИН пригрозила обратиться в суд с вопросом о замене Навальному условного осуждения на реальное наказание по делу «Ив Роше», если он не явится к ним во вторник в 9 утра».

Авторами статьи в Lancet стали медики из «Шарите». Описывая лечение российского оппозиционера, немецкие специалисты, сделали вывод о том, что Навальный был отравлен фосфорорганическими веществами. Основными факторами, благодаря которым он выжил, стали скорая интубация и перевод на ИВЛ, говорилось в статье.

Читайте на РБК Pro
Джеффри Лайкер — РБК Pro: «Хорошие лидеры создают кризисы» Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий От 18 и старше: как строить карьеру в разные периоды жизни Почему новому главе SAP придется переизобретать компанию

Video

Статью в Lancet комментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать этот материал подтверждением информации о проблемах со здоровьем Навального, на передаче которых настаивала Москва. По его словам, публикация в медицинском журнале таким ответом не является, а официальных данных от западных стран Россия так и не получила.

Медики из «Шарите» опубликовали научную статью о лечении Навального
Общество
Фото:Maja Hitij / Getty Images

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где оппозиционера госпитализировали. Через два дня его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Правительство Германии сообщило, что военные токсикологи обнаружили в организме Навального следы яда, схожего с отравляющим веществом «Новичок». Позднее это подтвердили специалисты из Швеции и Франции. Российские врачи заявляли о несогласии с диагнозом западных коллег. Они утверждали, что не обнаружили следов отравляющих веществ в его организме. В Москве заявляли, что Генпрокуратура несколько раз отправляла в Берлин запросы по обстоятельствам лечения Навального, однако так и не получила ответа по существу.

Навального дважды приговаривали к условному лишению свободы. В 2017 году он получил пять лет условно по делу об организации присвоения или растраты 16,5 млн руб. предприятия «Кировлес», а в 2014 году — три с половиной года лишения свободы условно по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше Восток». Свою вину Навальный не признал, связав уголовное преследование с попытками лишить его возможности заниматься политикой. В 2017 году ему продлили испытательный срок до 2020 года включительно — это позволяет правоохранительным органам в случае совершения Навальным правонарушений потребовать для него реальный срок.

Автор
Артем Филипенок
Алексей Навальнй ФСИН
Материалы по теме
В Кремле не увидели в статье в Lancet ответа на запрос по Навальному
Политика
Госдеп заявил о причастности ФСБ к отравлению Навального
Политика
Медики из «Шарите» опубликовали научную статью о лечении Навального
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter