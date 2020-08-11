Белорусские власти разрешили журналистам Daily Storm вернуться в Москву

Задержание Семёна Пегова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Правительство Белоруссии разрешило задержанным журналистам Daily Storm вернуться в Москву, сообщила РБК главный редактор издания Алена Сивкова. По данным агентства «РИА Новости», сейчас они находятся в российском посольстве.

«У меня нет точной на настоящий момент информации по поводу того, депортируют или не депортируют, но то, что я знаю, — их спокойно отпускают. <…> Мне сейчас важнее здоровье ребят, здоровье своих журналистов, а не бегать по баррикадам, не чего-то кому-то доказывать», — сказала она.

Сивкова также подчеркнула, что после сложившейся ситуации не будет посылать журналистов в Белоруссию для освещения протестов. В случае необходимости, она поедет в республику сама.

В ночь на 10 августа, во время освещения протестов, в Минске задержали российских корреспондентов издания Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Лысенко. Вместе с ними силовики забрали военного журналиста Семена Пегова и корреспондента Meduza Максима Солопова. Сотрудники Daily Storm рассказали, что во время задержания Солопова сильно избили. Более 12 часов не было никакой информации об их состоянии и местоположении.