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Белорусские власти разрешили журналистам Daily Storm вернуться в Москву

Задержание Семёна Пегова
Задержание Семёна Пегова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Правительство Белоруссии разрешило задержанным журналистам Daily Storm вернуться в Москву, сообщила РБК главный редактор издания Алена Сивкова. По данным агентства «РИА Новости», сейчас они находятся в российском посольстве.

«У меня нет точной на настоящий момент информации по поводу того, депортируют или не депортируют, но то, что я знаю, — их спокойно отпускают. <…> Мне сейчас важнее здоровье ребят, здоровье своих журналистов, а не бегать по баррикадам, не чего-то кому-то доказывать», — сказала она.

Сивкова также подчеркнула, что после сложившейся ситуации не будет посылать журналистов в Белоруссию для освещения протестов. В случае необходимости, она поедет в республику сама.

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В ночь на 10 августа, во время освещения протестов, в Минске задержали российских корреспондентов издания Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Лысенко. Вместе с ними силовики забрали военного журналиста Семена Пегова и корреспондента Meduza Максима Солопова. Сотрудники Daily Storm рассказали, что во время задержания Солопова сильно избили. Более 12 часов не было никакой информации об их состоянии и местоположении.

Российские СМИ обратились к белорусским властям с требованием освободить журналистов. Кроме того, переговоры об их освобождении вел МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала «не братскими» действия Минска.

Вечером 10 августа российский посол Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил об освобождении Антона Старкова, Дмитрия Ласенко и Семена Пегова. Точной информации о местонахождении Максима Солопова нет до сих пор.

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Теги: журналисты, выборы, Белоруссия, новости
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