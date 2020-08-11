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Адвокат уточнил данные дипломатов о местонахождении Максима Солопова

Есть несколько версий о местонахождении журналиста «Медузы» и бывшего корреспондента РБК Максима Солопова. Его поиском занимаются дипломаты и адвокаты
Максим Солопов
Максим Солопов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

У посольства России нет точной информации о местонахождении журналиста Максима Солопова. Об этом сообщил РБК координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

«Адвокат разговаривал с представителем российского посольства, он сказал, что у них лишь появилась какая-то информация о том, что Солопов может там (в изоляторе на улице Окрестина. — РБК) находиться. Адвокат сейчас на Окрестина, знакомится со списками, содержащимися там, после это он сможет подтвердить или опровергнуть», — сообщил РБК Алексей Прянишников.

Позднее Прянишников сообщил, что информация о нахождении Солопова в изоляторе на улице Окрестина не подтвердилась. «Только что адвокат закончил изучать списки и общаться с сотрудниками изолятора на Окрестина. Не подтверждается информация о нахождении там Максима Солопова. После обеденного перерыва будет прозванивать все суды», — сообщил РБК Алексей Прянишников.

Ранее о том, что Максим Солопов находится в изоляторе временного содержания на улице Окрестина, сообщил портал Tut.by. Однако позднее издание опровергло сообщение о том, что журналист был найден в изоляторе по указанному адресу. «Мы ошибочно сообщили о том, что Максим Солопов находится в ИВС на Окрестина, информация оказалась недостоверной, в ИВС находился Семен Пегов», — сообщило издание.

Tut.by назвал ошибкой новость о местонахождении Максима Солопова
Общество
<p>Максим Солопов</p>

Алексей Прянишников ранее сообщал, что Солопов может находиться в следственном изоляторе в городе Жодино, однако, отмечал он, официального подтверждения этой информации нет.

Связь с бывшим корреспондентом РБК и журналистом «Медузы» Максимом Солоповым пропала в ночь на 10 августа, во время столкновений протестующих с милицией в Минске. Журналисты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, задержанные ночью после выборов, сообщали, что в автозак вместе с ними попал и Солопов. По их словам, перед задержанием силовики избили Солопова, несмотря на то что тот предупреждал их о том, что работает журналистом. Как отметил Старков, Солопов остановился и поднял руки вверх, однако это не остановило милиционеров. «Его все равно повалили, по-моему, три человека и [стали бить] довольно жестко», — рассказал он.

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В связи с ситуацией с нападениями силовиков на российских журналистов в Минске и их задержаниями российские СМИ составили обращение к властям Белоруссии, в котором потребовали освободить коллег. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва настаивает на скорейшем освобождении российских журналистов в Белоруссии. «Мы, естественно, занимаемся вопросом, который касается положения с нашими журналистами, нашими гражданами. И я в разговоре с министром [иностранных дел Белоруссии Владимиром] Макеем эту тему затрагивал, настаивая на скорейшем освобождении наших журналистов», — сказал министр, передает «РИА Новости».

Обращение российских СМИ к властям Белоруссии
Общество

Протесты в Минске начались вечером 9 августа после завершения президентских выборов. Во время протестных акций произошли столкновения с силовиками, которые для разгона митингующих применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы и дубинки. На следующую ночь столкновения продолжились.

Авторы: Георгий Тадтаев, Майя Бобенко
Теги: Белоруссия, журналисты
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