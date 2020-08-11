Адвокат уточнил данные дипломатов о местонахождении Максима Солопова

Есть несколько версий о местонахождении журналиста «Медузы» и бывшего корреспондента РБК Максима Солопова. Его поиском занимаются дипломаты и адвокаты

Максим Солопов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

У посольства России нет точной информации о местонахождении журналиста Максима Солопова. Об этом сообщил РБК координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

«Адвокат разговаривал с представителем российского посольства, он сказал, что у них лишь появилась какая-то информация о том, что Солопов может там (в изоляторе на улице Окрестина. — РБК) находиться. Адвокат сейчас на Окрестина, знакомится со списками, содержащимися там, после это он сможет подтвердить или опровергнуть», — сообщил РБК Алексей Прянишников.

Позднее Прянишников сообщил, что информация о нахождении Солопова в изоляторе на улице Окрестина не подтвердилась. «Только что адвокат закончил изучать списки и общаться с сотрудниками изолятора на Окрестина. Не подтверждается информация о нахождении там Максима Солопова. После обеденного перерыва будет прозванивать все суды», — сообщил РБК Алексей Прянишников.

Ранее о том, что Максим Солопов находится в изоляторе временного содержания на улице Окрестина, сообщил портал Tut.by. Однако позднее издание опровергло сообщение о том, что журналист был найден в изоляторе по указанному адресу. «Мы ошибочно сообщили о том, что Максим Солопов находится в ИВС на Окрестина, информация оказалась недостоверной, в ИВС находился Семен Пегов», — сообщило издание.