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Посольство России попросило журналистов быть осторожными на протестах

Массовые акции протеста после президентских выборов в Белоруссии, Минск
Массовые акции протеста после президентских выборов в Белоруссии, Минск (Фото: Сергей Гриц / AP)

Посольство России в Белоруссии призвало представителей российских СМИ быть осторожными при работе на протестах, которые вспыхнули в Минске и других городах после окончания выборов президента республики. Об этом РБК сообщил представитель посольства.

«Призываем представителей российских СМИ быть предельно осторожными при выполнении редакционных заданий, по возможности избегать массовых скоплений людей», — уточнил он.

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Представитель дипмиссии отметил, что посольство круглосуточно делает все возможное, чтобы найти задержанных россиян и помочь им.

В посольстве напомнили, что журналисты могут работать на территории Белоруссии только при наличии соответствующей аккредитации.

Протесты начались в республике с вечера 9 августа, после окончания голосования на президентских выборах. Для разгона протестующих ОМОН применил слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.

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Фото: Миша Фридман / Getty Images

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Теги: Посольство, Белоруссия, протесты, новости
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