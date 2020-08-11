Посольство России попросило журналистов быть осторожными на протестах

Массовые акции протеста после президентских выборов в Белоруссии, Минск (Фото: Сергей Гриц / AP)

Посольство России в Белоруссии призвало представителей российских СМИ быть осторожными при работе на протестах, которые вспыхнули в Минске и других городах после окончания выборов президента республики. Об этом РБК сообщил представитель посольства.

«Призываем представителей российских СМИ быть предельно осторожными при выполнении редакционных заданий, по возможности избегать массовых скоплений людей», — уточнил он.

Представитель дипмиссии отметил, что посольство круглосуточно делает все возможное, чтобы найти задержанных россиян и помочь им.

В посольстве напомнили, что журналисты могут работать на территории Белоруссии только при наличии соответствующей аккредитации.